Климкин опасается, что вскоре и русофоб-ястреб Мерц улетит в небытие

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 11:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Миграция, Политика, Украина


В ключевых странах Евросоюза начинаются процессы, которые грозят бандеровской Украине крайне негативными последствиями. 

Об этом в эфире канала «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ключевых странах Евросоюза начинаются процессы, которые грозят бандеровской Украине крайне негативными последствиями.  Об...

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Дипломат считает, что миграционный кризис в испанской Сеуте может быть репетицией более масштабных и негативных для ЕС событий. Он напомнил  2015 год, когда континент наводнили миллионы мигрантов, что «почти разрушило европейскую солидарность».

Климкин обращает внимание, что у немцев вскоре пройдут выборы в восточных регионах, где, за исключением Берлина, уверенно лидирует «Альтернатива для Германии».

«Приведет ли это к переформатированию коалиции? Я надеюсь, что нет. Приведет ли это к персональному переформатированию в Германии? Мои друзья говорят, что 50 на 50, но скорее да, чем нет. То есть, мы можем до конца года оказаться в реальности, когда в Германии будем иметь дело с другими игроками. По меньшей мере, на персональном уровне, я надеюсь, не на политическом уровне», – сказал экс-министр.

Встревожен он исходом предстоящих в апреле выборов во Франции и обеспокоен тем, что новый премьер Британии будет больше фокусироваться на внутренних проблемах своей страны.

«Поэтому такие кризисы или другие кризисы… Я не хочу накаркать и сказать, что именно по такой логике ЕС будет подвергаться давлению. В новом политическом сезоне увидим.

Этот год действительно уникален тем, что реальной паузы летней нет, а новый политический сезон будет одним из самых богатых с очень нетривиальными вызовами – как теми, что мы уже можем предсказать, так и теми, что мы, наверное, предсказать пока не можем»,- опасается Климкин.

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English version :: Читать на английском Климкин опасается, что вскоре и русофоб-ястреб Мерц улетит в небытие

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