Климкин опасается, что вскоре и русофоб-ястреб Мерц улетит в небытие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ключевых странах Евросоюза начинаются процессы, которые грозят бандеровской Украине крайне негативными последствиями.

Об этом в эфире канала «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Дипломат считает, что миграционный кризис в испанской Сеуте может быть репетицией более масштабных и негативных для ЕС событий. Он напомнил 2015 год, когда континент наводнили миллионы мигрантов, что «почти разрушило европейскую солидарность».

Климкин обращает внимание, что у немцев вскоре пройдут выборы в восточных регионах, где, за исключением Берлина, уверенно лидирует «Альтернатива для Германии».

«Приведет ли это к переформатированию коалиции? Я надеюсь, что нет. Приведет ли это к персональному переформатированию в Германии? Мои друзья говорят, что 50 на 50, но скорее да, чем нет. То есть, мы можем до конца года оказаться в реальности, когда в Германии будем иметь дело с другими игроками. По меньшей мере, на персональном уровне, я надеюсь, не на политическом уровне», – сказал экс-министр.

Встревожен он исходом предстоящих в апреле выборов во Франции и обеспокоен тем, что новый премьер Британии будет больше фокусироваться на внутренних проблемах своей страны.