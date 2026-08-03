«Никто в Киеве совершенно не ожидал такого ответа России» – украинский политолог

Готовя кампанию 40-дневного террора России, в Киеве надеялись на смуту в Москве, но не ожидали столь жёсткого ответа ВС РФ.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в Киеве прорабатывался вариант управляемой эскалации, действительно много было сделано для подготовки этой эскалации. И деньги перенаправлялись, накапливались ударные дроны, операция продумывалась очень тщательно.

Большая помощь была от наших западных партнеров по разведданным, по фокусу объекта, расчету дальности и так далее. И мы видим, что объявленные 40 дней эскалации организованы хорошо. Каждый день сотни дронов по целям попадают.

Первые 2-3 недели мы видели очень эмоциональную политическую реакцию в России. Растерянность, признание неготовности, внутренние разборки.

Когда это все планировалось, то считалось, что в России эта тенденция будет усиливаться, и может даже вылиться в определенное социальное напряжение. А к этому моменту на саммите НАТО мы получим карт-бланш, деньги, и тогда эскалация будет усиливаться в нашу пользу», – рассуждал Ермолаев.