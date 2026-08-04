Американист: Россию будут принуждать к позорным соглашениям, близким к капитулянтским
Дональд Трамп будет пытаться сохранить власть, переманив в свой лагерь часть функционеров Демпартии. Именно поэтому американский президент совершил переход в антироссийский лагерь.
Об этом на канале «Красная линия» заявил дипломат, американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Администрация Трампа, хочу подчеркнуть, однозначно встала на поддержку Украины. Именно поэтому полетели в мусорную корзинку всякие договорённости с Анкориджем.
США вернулись к формуле коллективного Запада. Будут принуждать Россию заключить совершенно невыгодные, может быть, даже позорные соглашения, близкие к капитулянтским. У нас не должно быть никаких иллюзий.
Считается, что экономические трудности, которые сейчас испытывает РФ, если ещё их подкрепить этими «санкциями из ада», – можно принудить Россию согласиться на условия, которые выгодны коллективному Западу. Вот, о чём идёт речь. Принцип будет очень простой: «Вот мы вам предлагаем – соглашайтесь. Не согласитесь, как в любимом изречении Трампа, – тогда хуже будет», – обрисовал ситуацию Васильев.
Он объяснил, зачем это нужно американскому президенту.
«Трамп вернулся в трансатлантическое сообщество. Причина – внутриполитическая в США. Трамп должен консолидировать правящий класс – только так он может продлить свой мандат. В 24-м году он победил благодаря консолидации правящего класса, людей богатых, которые на самом деле определяют или финансируют политические структуры – ему надо и сейчас привлечь часть Демократической партии. А для Демократической партии Украина – это все, они вложили туда весь свой политический капитал. Это – цена консолидации, почему сегодня встали на сторону Украины, и почему полетел Анкоридж в мусорную корзину».
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