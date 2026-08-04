Дональд Трамп будет пытаться сохранить власть, переманив в свой лагерь часть функционеров Демпартии. Именно поэтому американский президент совершил переход в антироссийский лагерь.

Об этом на канале «Красная линия» заявил дипломат, американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Администрация Трампа, хочу подчеркнуть, однозначно встала на поддержку Украины. Именно поэтому полетели в мусорную корзинку всякие договорённости с Анкориджем.

США вернулись к формуле коллективного Запада. Будут принуждать Россию заключить совершенно невыгодные, может быть, даже позорные соглашения, близкие к капитулянтским. У нас не должно быть никаких иллюзий.

Считается, что экономические трудности, которые сейчас испытывает РФ, если ещё их подкрепить этими «санкциями из ада», – можно принудить Россию согласиться на условия, которые выгодны коллективному Западу. Вот, о чём идёт речь. Принцип будет очень простой: «Вот мы вам предлагаем – соглашайтесь. Не согласитесь, как в любимом изречении Трампа, – тогда хуже будет», – обрисовал ситуацию Васильев.