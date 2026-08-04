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Кокаинист Зеленский выразил публичное неудовольствие тем, что России в последнее время удалось добиться отмены ряда санкций в спортивной сфере.

Об этом он сказал на встрече с дипломатами, потребовав от них усилить подрывную антироссийскую деятельность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что, к сожалению, Россия восстанавливает позиции в международных и спортивных организациях, не останавливая войну. Это значит, что направление не получает достаточно внимания от нас: от спортивных институций, от Национального Олимпийского комитета, от наших послов, от служащих, от системы МИД. Мы забудем – им простят, я в этом уверен. Всем важно сосредоточиться и дать максимальные результаты в санкциях против России», – потребовал Зе-диктатор.

Признал он и провал санкций против российской оборонки.