Зеленский: К сожалению, Россия восстанавливает позиции

Анатолий Лапин.  
04.08.2026 11:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина


Кокаинист Зеленский выразил публичное неудовольствие тем, что России в последнее время удалось добиться отмены ряда санкций в спортивной сфере.

Об этом он сказал на встрече с дипломатами, потребовав от них усилить подрывную антироссийскую деятельность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский выразил публичное неудовольствие тем, что России в последнее время удалось добиться отмены...

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«Мы видим, что, к сожалению, Россия восстанавливает позиции в международных и спортивных организациях, не останавливая войну. Это значит, что направление не получает достаточно внимания от нас: от спортивных институций, от Национального Олимпийского комитета, от наших послов, от служащих, от системы МИД. Мы забудем – им простят, я в этом уверен.

Всем важно сосредоточиться и дать максимальные результаты в санкциях против России», – потребовал Зе-диктатор.

Признал он и провал санкций против российской оборонки.

«Каждый видит баллистическую угрозу со стороны России – эта угроза увеличивается. Одновременно, российские предприятия, которые производят баллистику, до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями всего мира. Некоторые ключевые российские предприятия, производящие баллистику, не находятся под санкциями Америки, Британии, Японии, Швейцарии, других юрисдикций.

Из 17 ключевых российских предприятий, которые задействованы в производстве баллистических ракет, большинство пользуются пробелами в юрисдикциях тех или иных партнеров.

Нужно значительно усилить санкции против юридически и физических субъектов в мире, закупочных сетей, финансовых институций, которые помогают России покупать и переправлять критические компоненты для производства оружия», – требовал наркоман.

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English version :: Читать на английском Зеленский: К сожалению, Россия восстанавливает позиции

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