Российские дроны погрузили в анархию украинский радиочастотный сектор

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Меш-сети, используемые российскими дронами (каждый БПЛА становится ретранслятором для других), постоянно меняют диапазон частот, что становится огромной проблемой для их перехвата. В итоге украинские средства РЭБ мешают собственным РЛС.

Об этом в эфире видеоблога Victory Drones заявил советник Зеленского по технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы думаем, что будет постоянно, например, 1200-1500. Нет, очень быстро появляется 3200-3400. Сейчас мы видим другие диапазоны. Почему русские так поступают? Они тоже не дураки», – сказал «Флэш».

Он объясняет, что русские нашли диапазоны, в которых украинские системы, создающие помехи, не работают.