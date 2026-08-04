Российские дроны погрузили в анархию украинский радиочастотный сектор
Меш-сети, используемые российскими дронами (каждый БПЛА становится ретранслятором для других), постоянно меняют диапазон частот, что становится огромной проблемой для их перехвата. В итоге украинские средства РЭБ мешают собственным РЛС.
Об этом в эфире видеоблога Victory Drones заявил советник Зеленского по технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы думаем, что будет постоянно, например, 1200-1500. Нет, очень быстро появляется 3200-3400. Сейчас мы видим другие диапазоны. Почему русские так поступают? Они тоже не дураки», – сказал «Флэш».
Он объясняет, что русские нашли диапазоны, в которых украинские системы, создающие помехи, не работают.
«Почему они сделали 3200, 3400? Не все об этом думают. А они поступили так, потому что в этом диапазоне работают наши РЛС «Рада». И потому, когда мы начали строить средства РЭБ и не думали о том, что мы делаем, так произошло очень быстро, что наши средства РЭБ начали мешать нашим РЛС по всей стране. Началась анархия в радиочастотном спектре, потому что у нас нет взаимодействия между структурами», – жалуется Бекскрестнов.
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