Генерал укро-разведки: Наша цель – расчленение России
Главной целью украинских спецслужб является подрывная работа, конечным итогом которой распад России.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант СВР Украины в отставке Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Служба внешней разведки Украины не только выявляет и информирует
на опережение, но и создает собственными силами за границей возможности противодействия информационным атакам. Это во-первых.
А, во-вторых, формирует влияние, чтобы не только предупреждать, но и активно и вести наступление по отношению к агрессивной Российской Федерации, ее сателлитов с целью и дискриминации такой деятельности, и доведения до общества этих стран той правдивой информации, которая необходима», – сказал генерал.
По его словам, идет работа в отношении тех россиян, которые «выражают недовольство войной, потому что много теряют».
«И главное, они уже чувствуют, что страна находится в стадии, когда произойдет фрагментация, и единая Российская Федерация как государство вскоре исчезнет», – заявил Богдан.
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