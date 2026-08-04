Генерал укро-разведки: Наша цель – расчленение России

Главной целью украинских спецслужб является подрывная работа, конечным итогом которой распад России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант СВР Украины в отставке Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба внешней разведки Украины не только выявляет и информирует

на опережение, но и создает собственными силами за границей возможности противодействия информационным атакам. Это во-первых.

А, во-вторых, формирует влияние, чтобы не только предупреждать, но и активно и вести наступление по отношению к агрессивной Российской Федерации, ее сателлитов с целью и дискриминации такой деятельности, и доведения до общества этих стран той правдивой информации, которая необходима», – сказал генерал.