Генерал укро-разведки: Наша цель – расчленение России

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 14:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Спецслужбы, Украина


Главной целью украинских спецслужб является подрывная работа, конечным итогом которой распад России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант СВР Украины в отставке Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной целью украинских спецслужб является подрывная работа, конечным итогом которой распад России. Об этом...

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«Служба внешней разведки Украины не только выявляет и информирует
на опережение, но и создает собственными силами за границей возможности противодействия информационным атакам. Это во-первых.

А, во-вторых, формирует влияние, чтобы не только предупреждать, но и активно и вести наступление по отношению к агрессивной Российской Федерации, ее сателлитов с целью и дискриминации такой деятельности, и доведения до общества этих стран той правдивой информации, которая необходима», – сказал генерал.

По его словам, идет работа в отношении тех россиян, которые «выражают недовольство войной, потому что много теряют».

«И главное, они уже чувствуют, что страна находится в стадии, когда произойдет фрагментация, и единая Российская Федерация как государство вскоре исчезнет», – заявил Богдан.

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English version :: Читать на английском Генерал укро-разведки: Наша цель – расчленение России

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