Зеленский поставил задачу: Дожать Россию к зиме

Анатолий Лапин.  
04.08.2026 10:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Кокаинист Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает при помощи терактов и западных санкций принудить Россию к остановке СВО до наступления холодов.

Об этом он заявил на встрече с послами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает при помощи терактов и западных санкций принудить Россию...

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«Зима-это очевидный для всех приоритет. В этом году ваша задача – дать максимальную поддержку на внешнем треке в отношениях с партнерами для правительства Украины.

Сейчас мы не можем на 100% спрогнозировать, когда сработают все наши дипломатические усилия, когда дальнобойные санкции Украины против России, когда наши мидл-страйки и все санкции партнеров достигнут именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью», – сказал Зеленский.

Он поставил задачу укро-дипломатам – выставлять Россию виновницей продолжения боевых действий (хотя именно Киев продолжает отвергать все требования Москвы).

«Ваши задачи-последовательно, аргументированно, надежно отвергать все соответствующие фейковые обвинения. Именно Украина хочет мира. Именно Украина ни дня не хотела этой войны», – уверяет главарь бандеровского режима.

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English version :: Читать на английском Зеленский поставил задачу: Дожать Россию к зиме

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