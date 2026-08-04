Кокаинист Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает при помощи терактов и западных санкций принудить Россию к остановке СВО до наступления холодов.

Об этом он заявил на встрече с послами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зима-это очевидный для всех приоритет. В этом году ваша задача – дать максимальную поддержку на внешнем треке в отношениях с партнерами для правительства Украины.

Сейчас мы не можем на 100% спрогнозировать, когда сработают все наши дипломатические усилия, когда дальнобойные санкции Украины против России, когда наши мидл-страйки и все санкции партнеров достигнут именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью», – сказал Зеленский.