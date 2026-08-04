ExxonMobil и Chevron обогатились на Европе, отказавшейся от дешёвых ресурсов России
ExxonMobil и Chevron во втором квартале 2026 года заработали $26,5 млрд прибыли – пока обычные американцы и европейцы платят за бензин рекордные цены, а закрытие Ормузского пролива и война на Ближнем Востоке стали главными драйверами их сверхдоходов.
Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.
ExxonMobil зафиксировала прибыль в размере $14,5 млрд, что в два раза превышает прошлогодние показатели. Chevron заработал $12,1 млрд – рост на 385% по сравнению с прошлым годом. Совокупный заработок двух корпораций – $26,5 млрд. И это – только за один квартал.
Что стоит за этими цифрами? Резкий скачок цен на нефть – Brent в июле поднималась до $104 за баррель, аналитики прогнозируют диапазон $90–100. Закрытие Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мировой нефти, создало глобальный энергетический шок. Логика простая: чем больше хаоса на Ближнем Востоке, тем дороже нефть. Чем дороже нефть, тем больше прибыль американских гигантов. И они знают это.
Оба гиганта направили средства на сокращение долгов. Exxon сократила долг на $7 млрд, Chevron – на рекордные $8,4 млрд. Они не снижают цены на бензин. Они не инвестируют в альтернативную энергетику. Они просто зарабатывают на войне.
Сенатор Рон Уайден уже заявил:
«Крупнейшие нефтяные компании должны перестать использовать высокие цены, чтобы зарабатывать рекордные прибыли за счёт американских семей».
Внесён законопроект о повышении налога на обратный выкуп акций с 1% до 25%.
А в итоге европейцы платят за бензин по €2 за литр. Их заводы закрываются из-за дорогой энергии. Европейские счета за коммуналку и цены в магазинах растут. А ExxonMobil и Chevron сидят на рекордных прибылях.
Американские политики говорят Европе: «Откажитесь от дешёвой российской нефти, покупайте нашу, дорогую». А потом ExxonMobil и Chevron отчитываются о рекордных доходах. Платят за эту катастрофу простые люди – в Америке, в Европе, во всём мире. Своими налогами, своими счетами, своим будущим.
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