Из-за ответных ударов по украинским портам Украина фактически лишилась возможности экспортировать зерно.

Об этом заявил Олег Устенко, экс-советник по экономическим вопросам диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономист заметил, что в этом году украинским аграриям удалось собрать неплохой урожай, поскольку рожь и пшеницу частично заместили кукурузой и подсолнечником.

«Ели отбросить подсолнечник, то ожидается где-то около 70 миллионов тонн урожая зерновых. Как минимум, точно на таком же уровне, на котором было в прошлом году. И вроде бы неплохо, но ведь мы ж экспортно-ориентированная страна. На секундочку: 70% нашего экспорта – это зерно и металлы было, а сейчас зерна в экспорте гораздо больше. Доля металлов уменьшилась по понятным причинам, а доля зерна увеличилась», – сказал эксперт.

Он отметил, что, пока это было возможно, через украинские порты ежемесячно вывозилось на экспорт 5-7 миллионов тонн зерна.

«Это был наш нормальный провоз зерна. Всякие рассказы по поводу возите своё зерно по железной дороге – это, в принципе, рассказ ни о чём. Во-первых, железнодорожным транспортом, понятно, это будет гораздо дороже. Второе, там есть узкое горлышко, ты не можешь возить столько, сколько хочешь, потому что там есть ограниченные возможности самой «Укрзализныци», – добавил экономист.

«Я уже не говорю по поводу того, что эти пиковые значения не удастся сохранить на протяжении длительного периода времени, потому что в следующем году основной наш транзитный пункт, через который мы возили, Украина-Польша, скорее всего, будет подвержен серьёзным рискам. В 27-м году в Польше пик политического цикла. Ожидать, что эта карта не будет играться? Если играются другие карты, то почему карта с нашими аграриями не будет сыграна? Она будет определённо сыграна. Поэтому 1,5 миллиона в месяц – это такое гипотетически-оптимистическое предположение, что это произойдёт», – печалится Устенко.

Он подчеркнул, что с такими темпами урожай придется вывозить 25 месяцев, но предупреждает, что мест для хранения такого количества зерна нет.

Напомним, что киевский режим начал атаковать судоходство в Черном и Азовском морях, называя это «принуждением России к миру». Но после ударов по украинским портам в Киеве сразу заговорили о необходимости «морского перемирия».