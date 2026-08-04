Участник десанта на Гостомель с протезом руки покорил Эльбрус

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Ветеран СВО десантник Сергей Притула из Ульяновска, получивший тяжёлое ранение и лишившийся руки под Попасной, после реабилитации, решил бросить вызов Эльбрусу и подняться на главную вершину России.

Притула участвовал в знаменитом десанте на аэропорт Гостомель под Киевом, затем был переброшен на Харьковское направление, а вскоре участвовал в наступлении на Попасную, во время которого оказался в бронемашине, которую подбила ракета противника. Затем было длительное лечение – несколько операций и месяцев в госпиталях. Благодаря усердным тренировкам Сергей смог восстановиться и стал участвовать в паралимпийском движении. А минувшей зимой получил спортивный протез от фонда «Орион», после чего и появилась идея восхождения на Эльбрус.

Притула начал ежедневную подготовку – тренировки набора высоты в условиях снега и ветра, использования ледоруба продолжались весь июль.

В итоге с группой единомышленников Сергей поднялся на вершину, не дойдя до пика всего 800 метров – из-за сложных условий организаторы решили прекратить восхождение – безопасность команды превыше всего.

«Вот очередная цель и достигнута. Не в полном объёме, но есть повод вернуться», – сказал Притула.

Он продолжает занятия другими видами спорта – ветеран встал на лыжи, серьёзно увлёкся биатлоном, а этим летом принял участие в велогонке «Россия» от «Лиги Героев» по исторической трассе Владимир–Суздаль. Со специальным протезом руки Сергей успешно преодолел 85 километров за 2 часа 54 минуты. Это очень крутой результат!

Напомним, фондом «Орион» уже выполнено более 140 гуманитарных миссий. Это гуманитарные грузы для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областей – продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда, бытовая и оргтехника, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форма.

«Орион» поставил в больницы и госпитали более 700 единиц материально-технического обеспечения. Это аппараты для диагностики, системы жизнеобеспечения, оснащение палат и операционных, лекарства.

Установлено более 200 протезов ветеранам СВО.

Попечительский совет фонда возглавляет Ксения Шойгу. В состав также входят: директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный; актер и режиссер Иван Охлобыстин; Депутат Госдумы, народный артист Дмитрий Певцов. Деятельность фонда поддерживают многие известные люди страны. Гуманитарные миссии в Херсонскую область от «Ориона» возглавляет народный артист Сергей Гармаш.