Против мирного населения: ВСУ на полвека закидали Донбасс противопехотными минами

Максим Столяров.  
03.08.2026 21:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 758
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


ВСУ засыпают прифронтовые регионы противопехотными минами, хорошо понимая, что страдать от них будет, в первую очередь, мирное население, а не солдаты.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ засыпают прифронтовые регионы противопехотными минами, хорошо понимая, что страдать от них будет, в...

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«ВСУ начали применять новые «лепестки» в Кременском округе. Но «лепесток» – это советского производства мина. А вот те, которые сейчас разбрасывают украинские боевики, это уже такая новая разработка, очень дешевая в производстве, но не менее эффективная.

Это мина нажимного действия. Там столько же взрывчатого вещества, и работает она так же, как «лепесток». Это отрывание стопы, люди остаются калеками, если успевают остановить кровотечение и не умирают от болевого шока», – сказал Марочко.

«И еще эти мины не самоликвидируются. А это очень опасно, потому что данный боеприпас может пролежать не один год, и потом сработать.

А учитывая то, что украинские боевики как правило раскидывают эти мины в тех районах, где проживают мирные граждане, то есть здесь основной упор делается на именно мирных гражданах.

Наши военнослужащие, поверьте, уже нашли противоядие давным-давно против этих мин. И с начала СВО санитарные потери у нас намного сократились от подрыва на противопехотных минах.

А вот гражданское население будет страдать еще, к сожалению, очень и очень долго. Когда-то мне специалисты говорили, что более полувека понадобится для того, чтобы разминировать нашу территорию.

И, естественно, это очень и очень, конечно, плохой фактор, потому что сейчас территория Донбасса является самой заминированной территорией на всем земном шаре», – добавил он.

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