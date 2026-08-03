Против мирного населения: ВСУ на полвека закидали Донбасс противопехотными минами

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ВСУ засыпают прифронтовые регионы противопехотными минами, хорошо понимая, что страдать от них будет, в первую очередь, мирное население, а не солдаты.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ начали применять новые «лепестки» в Кременском округе. Но «лепесток» – это советского производства мина. А вот те, которые сейчас разбрасывают украинские боевики, это уже такая новая разработка, очень дешевая в производстве, но не менее эффективная. Это мина нажимного действия. Там столько же взрывчатого вещества, и работает она так же, как «лепесток». Это отрывание стопы, люди остаются калеками, если успевают остановить кровотечение и не умирают от болевого шока», – сказал Марочко.