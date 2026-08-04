Зе-фюрер своим послам: «Ваша задача – клянчить деньги и оружие»

Анатолий Лапин.  
04.08.2026 11:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Показателем эффективности украинских посольств будет поток оружия из стран, в которых они работают. Об этом на встрече с дипломатами заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Показателем эффективности украинских посольств будет поток оружия из стран, в которых они работают. Об...

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«Оружие для Украины уже сейчас. Качество работы посольства должно измеряться объемом оружия, которое Украина получает, финансов, которые Украину поддерживают, политических решений и конкретных шагов, которые давят на врага. Это четкая основная рамка.

Посол Украины должен знать, сколько ракет для ПВО есть в стране его работы, и как сделать так, чтобы ракеты были не где-то там на складах, а в наших пусковых здесь, в Украине.

Ракеты для всех систем, о которых я говорил неоднократно, оружие для нашей боевой авиации, все, что нужно для наших дронов.Это ваша и наша, безусловно, совместная ежедневная работа. Каждый посол должен приносить Украине оружие.

И то, что, например, сейчас Европа в отпусках, не должно быть причиной, почему затормозились взносы в программу PURL или откладываются те или иные пакеты», – требовал диктатор.

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English version :: Читать на английском Зе-фюрер своим послам: «Ваша задача – клянчить деньги и оружие»

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