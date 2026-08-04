«Это не моя война», я слышу от многих» – политолог

Открытая социальная несправедливость процветает в сфере мобилизации на Украине.

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте, у «Гудвайна» [магазин премиального алкоголя и деликатесов в Киеве] патруль ТЦК, чтобы «принимал» молодых, цветущих, барбешопных. Нет, этого не случится.

Будут брать возле «АТБ» [аналог «Пятерочки»] где-нибудь на Дарнице охотиться людоловы.

Люди ржут над словами и.о. министра Хмары, который говорит, что не хочет, чтобы его дети воевали. Где вы видели детей министра в окопах? Может, только в придурковатых батальонах, где бойцы культурного и исторического фронта носят пиксель, но не воюют», – сказал Золотарев.