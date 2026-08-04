«Это не моя война», я слышу от многих» – политолог
Открытая социальная несправедливость процветает в сфере мобилизации на Украине.
Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представьте, у «Гудвайна» [магазин премиального алкоголя и деликатесов в Киеве] патруль ТЦК, чтобы «принимал» молодых, цветущих, барбешопных. Нет, этого не случится.
Будут брать возле «АТБ» [аналог «Пятерочки»] где-нибудь на Дарнице охотиться людоловы.
Люди ржут над словами и.о. министра Хмары, который говорит, что не хочет, чтобы его дети воевали. Где вы видели детей министра в окопах? Может, только в придурковатых батальонах, где бойцы культурного и исторического фронта носят пиксель, но не воюют», – сказал Золотарев.
По его наблюдениям, значительная часть украинского общества не считает конфликт с Россией своей войной.
«Естественно, у людей пропадает желание. «Это не моя война», – я часто слышу от многих, к сожалению. И львиная доля «заслуг» от этого лежит на власти, которая сделала все, чтобы ухилянтов и СЗЧ-шников [самовольно оставивших части] было по максимуму», – сказал Золотарев.
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