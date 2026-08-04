«Это не моя война», я слышу от многих» – политолог

Елена Острякова.  
04.08.2026 14:33
  (Мск) , Москва
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Мобилизация, Украина


Открытая социальная несправедливость процветает в сфере мобилизации на Украине.

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Открытая социальная несправедливость процветает в сфере мобилизации на Украине. Об этом украинский политолог Андрей...

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«Представьте, у «Гудвайна» [магазин премиального алкоголя и деликатесов в Киеве] патруль ТЦК, чтобы «принимал» молодых, цветущих, барбешопных. Нет, этого не случится.

Будут брать возле «АТБ» [аналог «Пятерочки»] где-нибудь на Дарнице охотиться людоловы.

Люди ржут над словами и.о. министра Хмары, который говорит, что не хочет, чтобы его дети воевали. Где вы видели детей министра в окопах? Может, только в придурковатых батальонах, где бойцы культурного и исторического фронта носят пиксель, но не воюют», – сказал Золотарев.

По его наблюдениям, значительная часть украинского общества не считает конфликт с Россией своей войной.

«Естественно, у людей пропадает желание. «Это не моя война», – я часто слышу от многих, к сожалению. И львиная доля «заслуг» от этого лежит на власти, которая сделала все, чтобы ухилянтов и СЗЧ-шников [самовольно оставивших части] было по максимуму», – сказал Золотарев.

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