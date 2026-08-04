В Москве существует конкуренция между МИД и влиятельной группой лоббистов интересов «крупных корпораций, крупного бизнеса», заинтересованных в замирении с США и прекращении СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Михаил Демурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».