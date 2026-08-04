«Линия коллективного Димитриева». Дипломат рассказал о споре МИД и лоббистов замирения с США

Анатолий Лапин.  
04.08.2026 11:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня


В Москве существует конкуренция между МИД и влиятельной группой лоббистов интересов «крупных корпораций, крупного бизнеса», заинтересованных в замирении с США и прекращении СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Михаил Демурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве существует конкуренция между МИД и влиятельной группой лоббистов интересов «крупных корпораций, крупного...

«Надо до конца для себя понять, а что такое линия коллективного Димитриева? Соглашательство, понимаете, как? Может быть, соглашательство, как они считают, в интересах России, а, может быть, соглашательство против интересов России и против президента нашей страны. Вот. Поэтому я думаю, что в целом внешняя политика нашей страны продолжает носить корпоративный, а не общегосударственный характер. Она строится в интересах крупных корпораций, крупного бизнеса, а не государства и народа в целом…

Конечно, борьба есть. Это борьба, может быть, не всего МИДа, потому что в МИДе тоже есть, как я вижу, сторонники того, чтобы прислушиваться к ближайшим помощникам президента. Это ведь линия не только Дмитриева. Это линия Ушакова, это линия команды внешнеполитической, которая там рядом с президентом сидит. Они – американисты, а у них, видимо, свой взгляд на то, что для нас Америка и как с ней надо строить дела», – сказал Демурин.

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English version :: Читать на английском «Линия коллективного Димитриева». Дипломат рассказал о споре МИД и лоббистов замирения с США

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