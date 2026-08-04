ВСУшник признал: Украина вчистую проигрывает русским по радиоэлектронной разведке

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 14:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Россия, Украина


Украинские средства радиоэлектронной разведки не видят дальше линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога Victory Drones заявил Александр Карпюк («Серж Марко»), аэроразведчик 59-й ошб ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские средства радиоэлектронной разведки не видят дальше линии фронта. Об этом в эфире видеоблога...

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«У нас сильно просела, например, разведка. Все знают, что все «крылья» у нас сбивают. Почему? Потому что у нас разведывательное «крыло» – это классический планер, который поднимается на 1000-1200 метров и медленно, на скорости 70 километров в час, куда-то летит и что-то должен разведывать. Это идеальная цель для зенитных дронов, двигающихся на скорости 200-250 километров в час. То есть, эти все «крылья» – они корм, они не работают», – жалуется ВСУшник.

По его словам, на Украине буксует развитие радиоэлектронной разведки.

«Сколько было разговоров о том, что радиоэлектронную разведку нужно поднимать в воздух, что нам нужны воздушные РЭБы, нам нужны средства, которые будут видеть дальше… Что мы не видим переднюю линию фронта, мы не видим антенны пилотов, мы не видим их средств, мы не видим зарельефный окопный РЭБ противника, у нас нет средств для их точечного «выпиливания». Это просто игнорировалось все это время, к сожалению», – грустит Карпюк.

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English version :: Читать на английском ВСУшник признал: Украина вчистую проигрывает русским по радиоэлектронной разведке

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