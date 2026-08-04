Украинские средства радиоэлектронной разведки не видят дальше линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога Victory Drones заявил Александр Карпюк («Серж Марко»), аэроразведчик 59-й ошб ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сильно просела, например, разведка. Все знают, что все «крылья» у нас сбивают. Почему? Потому что у нас разведывательное «крыло» – это классический планер, который поднимается на 1000-1200 метров и медленно, на скорости 70 километров в час, куда-то летит и что-то должен разведывать. Это идеальная цель для зенитных дронов, двигающихся на скорости 200-250 километров в час. То есть, эти все «крылья» – они корм, они не работают», – жалуется ВСУшник.

По его словам, на Украине буксует развитие радиоэлектронной разведки.