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Уставшее от войны, воровства и беспредела украинское общество хочет наступления мира, но ужесточение мобилизации на фоне продолжающихся ударов может спровоцировать майдан.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сохранение силовой мобилизации, закрывание глаз на проблемы в армии, в целом военной организации, с кумовством, воровством, со специфическим карьеризмом, с презрительным отношением к достоинству рядовых солдат –может привести к большому социальному взрыву. Причины и мотивы последних картонных Майданов, которые связывают с Федоровым, очень разнятся. Большое количество украинцев, причем разных возрастов, действительно постепенно выражают антивоенное настроение, пока еще не до конца осмысленное. Это проявление усталости и желания найти какой-то другой путь. Но в обществе в целом нарастает вот это антивоенное настроение, желание закончить, желание найти более разумное решение, другой путь», – сказал Ермолаев.