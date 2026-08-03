«Осенью хватит одной спички, чтобы зажечь майдан на Украине» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
03.08.2026 23:13
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Майдан, Нацизм, Общество, Политика, Протесты, Россия, Украина


Уставшее от войны, воровства и беспредела украинское общество хочет наступления мира, но ужесточение мобилизации на фоне продолжающихся ударов может спровоцировать майдан.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уставшее от войны, воровства и беспредела украинское общество хочет наступления мира, но ужесточение мобилизации...

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«Сохранение силовой мобилизации, закрывание глаз на проблемы в армии, в целом военной организации, с кумовством, воровством, со специфическим карьеризмом, с презрительным отношением к достоинству рядовых солдат –может привести к большому социальному взрыву.

Причины и мотивы последних картонных Майданов, которые связывают с Федоровым, очень разнятся.

Большое количество украинцев, причем разных возрастов, действительно постепенно выражают антивоенное настроение, пока еще не до конца осмысленное. Это проявление усталости и желания найти какой-то другой путь.

Но в обществе в целом нарастает вот это антивоенное настроение, желание закончить, желание найти более разумное решение, другой путь», – сказал Ермолаев.

«Почему это важно? Потому что, если гайки мобилизации будут закручиваться, а так и будет, у нас может оказаться очень сложная и гражданско-политически активная осень.

Достаточно будет спички, чтобы появилась общая повестка, как это было в конце 2013 года, когда недовольство локальное в разных городках вылилось потом в майданное движение.

Есть ли угроза такого поворота осенью? Есть. Особенно, если война будет эскалироваться и дальше, если действительно Россия будет наращивать свои ресурсы, и сделает ставку на непрерывность эскалации с выходом на зиму», – подытожил он.

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