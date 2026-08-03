Полягут все: Зеленский готовит женщин и подростков к встрече с ТЦК

Максим Столяров.  
03.08.2026 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 816
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинской армии уже не хватает даже инвалидов и наркоманов, поэтому не за горнами тот день, когда Киев будет вынужден начать мобилизацию женщин и подростков.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии уже не хватает даже инвалидов и наркоманов, поэтому не за горнами тот...

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«Уже даже в медийном поле Украины пишут про мобилизацию психически нездоровых людей. В Киеве насильно мобилизовали блогера Зипулю, несмотря на имеющиеся у него проблемы с психическим развитием.

Прослеживается ужесточение методов работы. Есть кадры объективного контроля очень жесткой бусификации.

Мы должны понимать, что сейчас у Украины огромнейшие проблемы с личным составом, им нужно восполнять потери. И уже набивают ряды всем тем, что осталось», – сказал Марочко.

«Инвалидов сейчас отправляют на войну. Причем на линии боевого соприкосновения даже некоторые пленные говорят, что они инвалиды второй группы. Они никак не могли оказаться на линии боевого соприкосновения, но ТЦК-шники посчитали иначе.

Так что сейчас психические расстройства – это абсолютно не показатель того, чтобы не мобилизовать украинских граждан.

В принципе, это вполне устраивает украинское командование. Когда уже выгребут все ресурсы, перейдут и на женщин, и на лиц подросткового возраста.

Зеленский сделает все абсолютно для того, чтобы не останавливалась война. А мобилизационный ресурс, он все-таки не вечен. И ему придется менять и законодательство, и подходы к мобилизации», – подытожил он.

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