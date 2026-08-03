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Украинской армии уже не хватает даже инвалидов и наркоманов, поэтому не за горнами тот день, когда Киев будет вынужден начать мобилизацию женщин и подростков.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже даже в медийном поле Украины пишут про мобилизацию психически нездоровых людей. В Киеве насильно мобилизовали блогера Зипулю, несмотря на имеющиеся у него проблемы с психическим развитием. Прослеживается ужесточение методов работы. Есть кадры объективного контроля очень жесткой бусификации. Мы должны понимать, что сейчас у Украины огромнейшие проблемы с личным составом, им нужно восполнять потери. И уже набивают ряды всем тем, что осталось», – сказал Марочко.