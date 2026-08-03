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Киевские дипломаты и политики должны заняться реальным поиском мирных инициатив, иначе Украина так и останется лишь исполнителем воли НАТО.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине пора вернуться к разработке новых подходов к возможному тяжелому компромиссу. Эта работа должна быть связана с инициативой создания новой рабочей группы, задача которой – проработать варианты, о которых сейчас начали говорить и в американской, и прочей дипломатии. Второе – внести свои предложения о форматах переговоров. Потому что нужно расширять контакт. Сейчас все скукожилось до игольного ушка только уполномоченных. Должны работать и челноки-дипломаты, нужно вовлекать парламентариев, нужно искать и экспертный формат переговоров между воюющими Россией и Украиной. Чем более широким будет контакт, тем больше возможностей, идей, решений, и в итоге больше шансов выйти на взаимопризнанные тяжелые компромиссы», – рассуждал Ермолаев.

Он подчеркнул, что Киеву нужно взять на себя инициативу – и признать исчерпанность войны и угрозы войны для других.