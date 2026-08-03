«Надо вылезти из предбанника Трампа – и уболтать Европу на тяжёлый компромисс с РФ» – укро-политолог заблистал креативом после «ответок» России

Вадим Москаленко.  
03.08.2026 23:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевские дипломаты и политики должны заняться реальным поиском мирных инициатив, иначе Украина так и останется лишь исполнителем воли НАТО.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские дипломаты и политики должны заняться реальным поиском мирных инициатив, иначе Украина так и...

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«Украине пора вернуться к разработке новых подходов к возможному тяжелому компромиссу. Эта работа должна быть связана с инициативой создания новой рабочей группы, задача которой – проработать варианты, о которых сейчас начали говорить и в американской, и прочей дипломатии.

Второе – внести свои предложения о форматах переговоров. Потому что нужно расширять контакт. Сейчас все скукожилось до игольного ушка только уполномоченных.

Должны работать и челноки-дипломаты, нужно вовлекать парламентариев, нужно искать и экспертный формат переговоров между воюющими Россией и Украиной. Чем более широким будет контакт, тем больше возможностей, идей, решений, и в итоге больше шансов выйти на взаимопризнанные тяжелые компромиссы», – рассуждал Ермолаев.

Он подчеркнул, что Киеву нужно взять на себя инициативу – и признать исчерпанность войны и угрозы войны для других.

«Если Украина возьмет на себя тяжелую миссию не допустить войны 2029, о которой говорят Германия и Франция, и представит свои компромиссы как упреждение большой войны.

Для того, чтобы выйти на эту формулу, необходимо, чтобы от Украины звучали предложения и инициативы об организации переговоров Евросоюз-Россия, НАТО-Россия.

Мы можем этого не делать, но тогда все пути будут сходиться в Мар-а-Лаго, Вашингтон. Тогда Зеленский будет просить приглашения, потому что больше негде и не о чем.

Слабость украинской позиции в том, что мы оказались в ловушке, в предбаннике резиденции Трампа. А нам нужна своя инициативная политика по завершению войны. Желательно до зимы 2026 года», – добавил он.

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