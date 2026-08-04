Укро-политолог: Зеленский не смог «принудить к миру» даже селлеров «Вайлдберриз»

Елена Острякова.  
04.08.2026 14:12
  (Мск) , Москва
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Война, Россия, Украина


Сорокадневная кампания по «принуждению России к миру», объявленная украинским узурпатором Владимиром Зеленским, завершилась феерическим провалом, и «в сухом остатке у Украины довольно кислая ситуация».

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сорокадневная кампания по «принуждению России к миру», объявленная украинским узурпатором Владимиром Зеленским, завершилась феерическим...

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«Случился ли действительно переход стратегической инициативы в руки Украины? Нет, этого не случилось. Более того, за эти 40 дней мы оказались практически отрезаны от моря. И ситуация только усугубляется. И конца и края не видно. Мы получили ракеты ПВО, чтобы защититься от ракетного террора? Нет. Даже эфемерную лицензию уже не обещают», – сказал Золотарев.

Он считает, что украинские обстрелы российских объектов носили исключительно медийный характер и не вызвали социальных беспорядков, на которые рассчитывал Зеленский.

«Я что-то не вижу толп селлеров «Вайлдберриз», которые осаждали бы Кремль и требовали бы конца войны. Этого не случилось и не произойдет. Понятно это приносило в начале очевидный медийный эффект, но сейчас это уже приелось, и даже сожженный сегодня ночью склад «Вайлдберриз» большого резонанса не вызвал. Медийный эффект, но не более. Равно, как и с НПЗ», – сказал Золотарев.

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English version :: Читать на английском Укро-политолог: Зеленский не смог «принудить к миру» даже селлеров «Вайлдберриз»

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