Укро-политолог: Зеленский не смог «принудить к миру» даже селлеров «Вайлдберриз»
Сорокадневная кампания по «принуждению России к миру», объявленная украинским узурпатором Владимиром Зеленским, завершилась феерическим провалом, и «в сухом остатке у Украины довольно кислая ситуация».
Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Случился ли действительно переход стратегической инициативы в руки Украины? Нет, этого не случилось. Более того, за эти 40 дней мы оказались практически отрезаны от моря. И ситуация только усугубляется. И конца и края не видно. Мы получили ракеты ПВО, чтобы защититься от ракетного террора? Нет. Даже эфемерную лицензию уже не обещают», – сказал Золотарев.
Он считает, что украинские обстрелы российских объектов носили исключительно медийный характер и не вызвали социальных беспорядков, на которые рассчитывал Зеленский.
«Я что-то не вижу толп селлеров «Вайлдберриз», которые осаждали бы Кремль и требовали бы конца войны. Этого не случилось и не произойдет. Понятно это приносило в начале очевидный медийный эффект, но сейчас это уже приелось, и даже сожженный сегодня ночью склад «Вайлдберриз» большого резонанса не вызвал. Медийный эффект, но не более. Равно, как и с НПЗ», – сказал Золотарев.
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