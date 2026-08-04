Мы – следующие после Ирана, – американист

Анатолий Лапин.  
04.08.2026 12:05
  (Мск) , Москва
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Иран, Политика, Россия, США


Как только США добьются смены власти в Иране на лояльный американцам режим, Вашингтон обрушит все свои усилия против России.

Об этом на канале «Красная линия» заявил дипломат, американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Как это было определено в 17-м году, когда был закон о противодействии противникам США. Таких были названы четыре, в любом порядке: Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

Сегодня США пытаются глобально изменить ситуацию в мире. Если сегодня Иран выпадет как главная сила международная, следующие на очереди — мы.

Замыслы США – резко изменить ситуацию, геополитическую расстановку сил. Начали с Ирана. Если сегодня нейтрализовать Иран, Иран вернётся к шаху, он больше не будет уже противостоять Соединённым Штатам, он не будет выходить на митинги «Смерть Америке». Всё. У Америки развязаны руки, понимаете?

Дальше уже вот тут и начинается, дальше уже мы, потом уже Китай, Северная Корея и так далее», – заявил Васильев.

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