Зе-советник: Эффективность американских «Хорнетов» резко пошла вниз. А «Герань-сикеров» – вверх

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 13:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Россия, Украина


Процент неудачных попаданий американских дронов «Хорнет», которыми ВСУ кошмарили логистику вокруг Крыма, пошел вверх.

Об этом в эфире видеоблога Victory Drones заявил советник Зеленского по технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Процент неудачных попаданий американских дронов «Хорнет», которыми ВСУ кошмарили логистику вокруг Крыма, пошел вверх....

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«Враг тоже мощный. Это важно понимать, потому что много лет у нас культивировалась такое мнение, что там какие-то идиоты», – сказал Бекскрестнов.

«Враг технически очень подкован. Технически, технологически он тоже анализирует вызовы. Что они сделали сейчас? Во-первых, у трасс они сделали линию РЛС, то есть радиолокационное поля.

У них есть локальное СКВП [система контроля воздушного пространства] и радиолокационные станции, производимые в России. Их очень много. И сейчас они очень быстро фиксируют все наши ударные БПЛА.

Потом что они сделали? Они запустили перехватчики, которые буквально 24/7 курсируют у вдоль трасс и ищут наши «Хорнеты». И нашим ребятам стало действительно тяжело атаковать, потому что РЛС постоянно работает, а перехватчиков стало очень много», – жалуется Зе-советник.

По его словам, проблемой стали и конвои с крупнокалиберными пулеметами, защищающие цистерны с топливом.

Особо он выделил появление систем РЭБ, которые способны глушить «Старлинки».

«Это для нас вызов. Очень легко было купить, например, «Старлинк» за несколько сотен баксов, поставить на любые БПЛА и сказать, что у нас есть решение по управлению – решение, которое будет работать, работает, не очень дорого стоит и, вероятно, будет работать очень долго.

Но сейчас нам враг показывают, что нет, что действительно работают средства РЭБ, которые подавляют спутники. И такие средства очень быстро масштабируются.

И сейчас наши ребята говорят, что с каждым днем, то есть не каждую неделю, а буквально каждый день, они видят с этим проблемы», – тревожится «Флэш».

Он раскритиковал максимальную дистанцию, на которую работает украинский РЭБ.

«Это дистанция не десятки километров, как кто-то мечтает в Генштабе, когда кто-то скажет: «Включайте РЭБ в том направлении, там где Гербера или Герань за 100 километров». Нет, это так не работает. На полигонах мы видим, что дистанция вообще другая.

И проблема в чем? Когда русские начали использовать технологию «Шахедов сикеров», это такие шахеды, которые не имеют границ управления, которые имеют очень хорошую камеру-зум, и главное – они имеют захват цели, то есть машинное зрение. И мы видим, что такие сикеры могут захватывать цель на дистанции на​​много больше, чем работают наши средства РЭБ с направленными антеннами», – заявил Бекскрестнов.

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