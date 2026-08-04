Синдром ПТСР: Под Севастополем военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам

Елена Острякова.  
04.08.2026 11:07
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Крым, Происшествия


Минувшей ночью под Севастополем  военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил ещё троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Минувшей ночью под Севастополем  военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб,...

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Корреспондент «ПолитНавигатора» оказался случайным свидетелем доставки раненых – мужчины (с ранением в живот) и женщины в Первую городскую больницу примерно в 5 часов утра. Всего медики ожидали около 10 пострадавших в результате перестрелки и поножовщины.

Увы, по опыту войны в Афганистане, подобные случаи проявления немотивированной агрессии неизбежны. Около двух лет назад ЧП было в одном из госпиталей на Южном берегу Крыма.

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English version :: Читать на английском Синдром ПТСР: Под Севастополем военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам

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