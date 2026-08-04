Ситуация с неожиданной отменой Дональдом Трампом анонсированных ударов по Ирану – дурной знак для бандеровской Украины и ее европейских покровителей.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Он обращает внимание на публикацию издания The Times of Israel, которое процитировало израильского чиновника: «Несколько часов мы оставались в неведении. Президент Трамп оставил нас блуждать в тумане. Ощущение было такое, что нас бросили».

«Господа европейцы, запомните эту историю. Если сегодня Трамп оставил Израиль в неведении на несколько часов, то завтра он так же поступит с вами. Ваши лидеры, накачивающие Украину оружием, должны понять: для Вашингтона союзники – просто пешки. Трамп отменил удар из-за просьб Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Не из-за Израиля. Сначала свои интересы, потом интересы союзников с нефтью, и где-то там, в дальнем конце, – вы.

Европа платит за этот хаос. Ваши налоги, которые должны идти на школы и больницы, уходят на ракеты. Вы платите за войну на Украине, за войну в Иране, за гонку вооружений. За Третью мировую, которая готовится элитами консолидированного Запада уже сейчас и не стеснясь. Европа – главный донор этих, чужих для неё конфликтов, пока её граждане не могут заплатить за свет и за бензин.

Израильский чиновник сказал: «Мы не понимаем, какова конечная цель президента Америки». Так очевидно же! Цельпроста: Трамп заботится о своих интересах, а вы платите за его прихоти. Ваши счета растут, заводы закрываются, а политики называют это «ценой свободы». Это цена чужого цинизма. Союзники – пешки. И вы тоже пешки. Когда вас принесут в жертву – на самом деле вопрос времени», – сказал Муратов.