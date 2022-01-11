Черный вигвам, или Украинская запрещенка Дани Милохина

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Новости Украины

Интересно, хм, что позорнее? Быть недопущенным на Украину? Или снимать глупые ролики в тик-ток?

Наверное, всё же первое. Ведь второе хотя бы приносит деньги. Пусть и грязные деньги. Вроде тех, что делали в гениальной ленте Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Кто в теме – поймёт.

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И вот Даня Милохин, запостив кадры из киевского аэропорта, написал эпическое:

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену… Меня не впустили… нас обратно развернули».

А каков слог, кстати, да? «Нас держат в плену!» И все малолетки тик-тока тут же возбудились: о, боги, нашего кумира захватили в полон! Эх, Даня, Даня, необходимо было сразу же клич кинуть: освободите меня! И несдобровала бы украинская сторона!

Откуда столь вольный, насмешливый стиль в моём изложении? Всё очень просто: запреты украинской стороны становятся всё более и более нелепыми, абсурдными даже. То они с Киркоровым боролись, то с Галкиным. Теперь вот Милохин не угодил. Возможно, артист Зеленский – ну, не президент же? – боится конкуренции?

Не в силах победить реального врага, не в силах в принципе сочинить хоть какую-то обороноспособность Украина борется с фантомами. Вот за что, в частности, не пустили Милохина:

«Он прилетел рейсом из Стамбула и во время контроля не смог подтвердить пограничникам цели своего пребывания в Украине. В общении россиянин отмечал, что вроде бы едет с частным визитом для отдыха. Однако это не убедило пограничников и его вернули в обратном направлении…»

Сто процентов, пацан ехал шпионажа ради.

Трагедия, на самом деле, в том, что Украина, совершив чисто постмодернистский фокус, когда матрица вытеснила реальность, превратилась в государство, подобное Чёрному Вигваму (вспоминаем, вспоминаем Дэвида Линча!), где сюрреализм превращается в метод, а фантасмагория – в камуфляж. И тут вот что любопытно: это намеренная история, когда цирком стараются прикрыть реальный коллапс? Или многие действительно сошли с ума, и абсурд стал нормой жизни? Или, собственно, и то, и другое? Хорошо бы узнать.

Ну а что до Милохина. Отчего бы не помечтать, а? Ведь, будем откровенны, хорошо бы не пустить Милохина и обратно в Россию тоже, а отправить его на какой-нибудь необитаемый остров в Тихом океане, остров без интернета. Глядишь, так бы и генофонд нации сберегли.