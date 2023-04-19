Чиновники в Крыму «распилили» бюджетные деньги на новогодних украшениях, несмотря на запрет во время СВО

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Следком возбудил уголовное дело по факту завышения стоимости новогодних украшений, которые администрация Евпатории купила, несмотря на запрет главы Крыма тратить бюджетные деньги на мишуру в условиях СВО. Из уплаченных 30 миллионов рублей следователи нашли украшений только на 17 миллионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Следкома, в ноябре прошлого года муниципальное предприятие «Порядок» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на 30 миллионов рублей на монтаж элементов оформления иллюминации. Деньги бюджетное предприятие выплатило полностью, но иллюминация не дошла на сумму более 13 миллионов рублей. В частности, в евпаторийских чатах пишут про некоего светящегося зайчика на 3 миллиона рублей, который должен был украшать центральную площадь города, но его никто так и не увидел.

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Конкретных фамилий должностных лиц, виновных в значительном материальном ущербе бюджету Евпатории, следователи пока не называют, дело возбуждено по факту. Но известно, что на тот момент исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Лоскутов сейчас собирается в администрацию Белгорода – на должность заместителя еще одного бывшего крымского управленца Валентина Демидова. Это тот самый, что всего 8 месяцев пробыл на посту главы администрации Симферополя, но так и не смог справиться с реконструкцией площади Ленина. В итоге Демидов покинул крымскую столицу и трудоустроился в администрации Белгорода.

Напомним, что в канун новогодних праздников всем муниципалитетам официально запретили тратить бюджетные средства на организацию праздничных мероприятий и иллюминацию, а первые лица республики наперебой рассказывали, что формат празднования Нового года должен соответствовать историческому периоду, и деньги лучше потратить на помощь бойцам.

Но после оказалось, что в обход запрета Евпатория решила закупить лампочки и гирлянды. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов назвал единственным оправданием действий подчиненных, что Евпатории «нужно обновить иллюминацию к определённому среднему уровню освещённости».