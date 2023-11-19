Что не так с атаками на энергетику Одесской области?

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Затянувшееся до середины ноября лето сильно подпортило картину курирующим Одесскую область нацистам. Тепло, а оттого и блэкаут с вымерзанием не устроишь, а ведь так хочется. Пропагандисты не удержались и месяц рассказывали о специально запланированных «русней» атаках на энергетическую инфраструктуру, в красках живописуя прошлогодние ужасы — темень, ледяные дома, стоящий электротранспорт; люди разогревающие на свечках консервы…

И наконец случилось! У них же, понимаете, «по расписанию подвиг», то есть когда прилеты в области происходили ежедневно, военные сообщали не о своих базах, а о разрушенных коровниках, санаториях, детсадах, больницах… Но только в регионе наметились первые заморозки — бац, вторая смена! — «русня ударила по критической инфраструктуре».

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18 ноября всю ночь в городе и области выла сирена, а под утро гауляйтер Олег Кипер заявил:

«К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян».

Что конкретно имелось в виду под «инфраструктурой»? Опять-таки, всю ночь комментаторы в телеграм-пабликах — как запрещенных, так и в самых что ни на есть эсбэушных помойках — писали:

«В нефтебазу прилетело. Нефтебаза горит».

Писали очевидцы событий из села Выгода.

Одно было непонятно, каким боком нефтебаза относится к паническим сообщениям во всех СМИ:

«Две тысячи семей остались без света после ночной вражеской атаки по Одесской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. 22 бригады, а это 22 единицы техники и 67 специалистов работают над восстановлением электроснабжения» и т. д. и т. п.

Понятно-понятно — за все эти «работы», вы, смерды, из своего кармана заплатите.

Также о последствиях прилета сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк:

«Атака была мощная. Силы противовоздушной обороны — от мобильных огневых групп до стационарных комплексов и авиации работали мощно. Восемь дронов в нашей зоне ответственности удалось уничтожить. Очевидно, что враг понемногу начинает подбираться к энергетической инфраструктуре. Попадание на Одесщине тому подтверждение. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар, его удалось локализовать. Восемь беспилотников были уничтожены еще на подлете к основной цели — шесть на Николаевщине, по одному на Херсонщине и Одесщине. Цели врага понятны, дальнейшие атаки, по всей вероятности, будут также направлены на энергетику», — сказала она.

Ау, повторюсь, а нефтебаза при чем?..

В прошлом году украинские оккупанты просто молились на эти прилеты, чтобы под шумок приторговывать электричеством в Молдову — это «физика».

А из «лирики» — ситуация с месяцами без электричества использовалась для разжигания ненависти.

«Мерзнешь, болеешь, ночуешь в парализованной электричке, потерял дистанционную работу?.. Русня виновата!» и в таком роде.

В общем, дождались предновогоднего чеса, как Галкин с Пугачевой «голубого огонька» — вот, в порт по традиции прилетит, а у всего города опять света не будет. Как тебе такое, Илон Маск?