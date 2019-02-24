Что творили «Онижедети» на Майдане: Адвокат озвучил новые данные

24.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Майдан был вовсе не мирным митингом простых граждан – натренированные штурмовики избивали и расстреливали хорошо экипированных и подготовленных бойцов спецподразделения «Беркут».

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто из вас знает, что во время так называемого «избиения студентов» (29-30 ноября 2014 года – прим. ред.) телесные повреждения получили 18 представителей правоохранительных органов? Эти представители правоохранительных органов – это спецподразделение, имеющее средства индивидуальной защиты. Скажите, студенты имели возможность побить спецподразделение?» – отметил он.

Горошинский сообщил, что во время Майдана многие правоохранители получили огнестрельные ранения, в всего травмированных беркутовцев было более тысячи человек.

«Во-вторых, вы, говоря про 18 февраля 2014 года, говорите про мирный митинг возле Майдана. Скажите, а кто-нибудь знает, что в этот день 133 правоохранителя получили огнестрельные ранения? А кто из вас знает, что 20 февраля с 5.30 по 9.00 утра, то есть менее чем за пять часов, 39 правоохранителей получили огнестрельные ранения, и четверо из них погибли? А знаете ли вы, что за период Майдана более тысячи правоохранителей получили травмы?» – добавил адвокат.