Чувашам стали приходить письма-приглашения вступить в ЧВК «Вагнер»
Новочебоксарцы стали массово получать почтовые письма с приглашением вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает новостной телеграм-канал «Про Город Новочебоксарск | Новости».
Казалось бы, старая, как технология, но действенная, рекламщики Группы Вагнера используют все доступные каналы коммуникаций с потенциальными новобранцами.
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«Просим проинформировать о данном письме всех, кого может заинтересовать работа в ЧВК «Вагнер», – указывается в приглашении от «музыкантов».
Такие письма видели и ранее, в других регионах.
Кстати, условия работы все те же. «Вагнеровцы» призывают мужчин возрастом от 21 до 60 лет присоединиться к «оркестру». Компания обещает оклад от 240 тысяч рублей и хорошие премии, лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страхование здоровья и жизни, современную спецодежду и гарантии всех выплат. Письма подписаны Героем Российской Федерации Андреем Трошевым.
Спасибо!
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