Чувашам стали приходить письма-приглашения вступить в ЧВК «Вагнер»

Андрей Романов.  
15.06.2023 14:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 341
 
Вооруженные силы, Дзен, Добровольцы, Мобилизация, Россия, Спецоперация


Новочебоксарцы стали массово получать почтовые письма с приглашением вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает новостной телеграм-канал «Про Город Новочебоксарск | Новости».

Казалось бы, старая, как технология, но действенная, рекламщики Группы Вагнера используют все доступные каналы коммуникаций с потенциальными новобранцами.

Новочебоксарцы стали массово получать почтовые письма с приглашением вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об...

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«Просим проинформировать о данном письме всех, кого может заинтересовать работа в ЧВК «Вагнер», – указывается в приглашении от «музыкантов».

Такие письма видели и ранее, в других регионах.

Кстати, условия работы все те же. «Вагнеровцы» призывают мужчин возрастом от 21 до 60 лет присоединиться к «оркестру». Компания обещает оклад от 240 тысяч рублей и хорошие премии, лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страхование здоровья и жизни, современную спецодежду и гарантии всех выплат. Письма подписаны Героем Российской Федерации Андреем Трошевым.

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