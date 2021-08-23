Даёшь румынский! Научная и творческая элита Молдовы открыто пошла против народа

23.08.2021 19:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Академия наук Молдовы обратилась к руководству страны с просьбой на законодательном уровне закрепить, что государственным языком в стране является румынский язык.

Одновременно «ученые» потребовали исключить словосочетание «молдавский язык» из конституции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восстановление правильного названия нашего языка на законодательном уровне положило бы конец бесконечным ненужным дискуссиям вокруг этого вопроса, всем спекуляциям, которые продолжались десятилетиями, улучшило бы имидж нашей республики во всем мире и обеспечило бы процесс европейской интеграции», – говорится в обращении.

Ранее с аналогичными инициативами выступили Союз писателей Молдовы, Институт румынской филологии “B.P. Hasdeu” и Институт истории.

Председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев считает, что заявление академиков является попыткой угадать истинные желания новой молдавской власти, даже если она их открыто не озвучивает.

«Понимая, что нужно власти – АНМ выпрыгивает из штанов, чтобы попытаться ее удовлетворить. Другой вопрос, что АМН и себя дискредитирует, и власть, и вообще тему языка в целом. Уверен, что в структуре Академии есть люди, которые не согласны с позицией руководства», – написал Тулянцев в своем «фейсбуке».

Вопреки ожиданиям, спикер молдавского парламента русофоб Игорь Гросу не проявил желания немедленно удовлетворить желание ученых и писателей, заявив, что переименование языка не самая актуальная проблема для страны.

«Мне сложно, даже будучи председателем парламента, сказать, когда наступит этот момент. Чтобы внести предложение, нужно убедиться, что есть достаточно голосов. На данный момент у нас очень горячая повестка дня, связанная с реформой правосудия и борьбой с коррупцией. Вот на чем нам нужно сосредоточиться. В какой-то момент я хотел бы вернуться к этой теме, потому что все больше и больше людей понимают, что язык, на котором мы говорим, называется румынским», – сказал Игорь Гросу.

Возможно, такая осторожность связана с тем, что у прозападной партии PAS, поддерживающей президента Молдовы Майю Санду, есть большинство в парламенте, но оно не конституционное, и перспектив получить необходимые голоса нет.

О том, что языковая тема весьма актуальна в Молдове, свидетельствует полемика между журналистами, завязавшаяся накануне празднования Дня Независимости.

«Языкового вопроса не существует. Нет угроз для румынского языка, нет угроз и для русского языка, которого становится меньше по объективным причинам. Русские уезжают, не рожают, отдают детей в школы с преподаванием на румынском языке, нормально интегрируются и живут нормальной жизнью, никто не хочет бить морды. Когда я слышу мнение своих профессиональных коллег по поводу того, что «русскому языку угрожают», я не могу понять: о чём вы говорите, дамы и господа? Я же тоже русскоязычный, я зарабатываю русским языком четверть века. Мне никто не мешает», – заявил в эфире одного из молдавских телеканалов журналист Europa libera Иван Святченко.

Ему дала гневную отповедь коллега с NTV Moldova Елена Левицкая-Пахомова.

«Пара рекомендаций коллеге:

– попытаться открыть русскоязычное СМИ;

– пообщаться с родителями, не отдающими детей в румынские школы, а таковых большинство;

– попробовать подать иск на русском;

– выйти из зоны комфорта в реальную жизнь.

Хотя, можно прозреть. А это чревато проблемами с работодателем», – написала оно в своем телеграм-канале.