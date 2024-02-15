Даванков подобрал потерянное Надеждиным белое «знамя»

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступает за скорейшие переговоры с Западом по украинскому кризису.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто слышу в течение этой кампании людей, которые говорят, что люди хотели бы дойти до Варшавы, воевать с НАТО. Вот я вам могу сказать, я проехал 19 регионов — в каждом зале я спрашивал людей «А вы хотели бы дойти до Варшавы?». Ни одного раза, ни на одной встрече люди этого не сказали. Поэтому много раз мне задавали вопрос, какая моя позиция о том, что нужно делать. Я считаю, что, в первую очередь, должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы эти переговоры… я как историк по образованию, очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной», – поспешил добавить Даванков.

Кандидат считает, что Запад уже готов на переговоры, но «как предприниматель» отказался огласить свою переговорную позицию, при этом отметив, что политика подразумевает компромиссы.

Символично, что сегодня же Верховный суд России отклонил жалобу на ЦИК другого несостоявшегося либерального кандидата Бориса Надеждина.

Журналистка из лагеря либералов-«нормализаторов» Екатерина Винокурова предполагает, что к Даванкову теперь перетекут голоса сторонников Надеждина, и он займет на выборах второе место.

«Это будет первый случай в истории России, когда вторым приходит условно либеральный кандидат. По СВО Даванков говорит ровно так, чтобы не сесть. А вот остальная часть программы отличная и прямо-таки разворотная по отношению к нынешнему курсу. Возвращение к норме от безумия: борьба с доносительством, отказ от преследования уехавших, хватит иноагентов, завершить «культуру отмены», – пишет Винокурова в тг-канале «Бриф».

Обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла считает, что «пятая колонна открыто признает Даванкова своим».

«И эти люди, громко галдя о “репрессиях”, по-прежнему уверены в своей полной безопасности. В то время, как должны были бы “всю ночь напролет ждать гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных”», – написал Перла.