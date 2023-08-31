Даже Шустер не уверен в победе Запада

Елена Острякова.  
31.08.2023 09:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Скандально известный своими антироссийскими выпадами телеведущий Савик Шустер обеспокоен тем, что президент РФ Владимир Путин становится лидером антизападного мира.

Об этом Шустер заявил в интервью эмигрантскому «Форуму свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандально известный своими антироссийскими выпадами телеведущий Савик Шустер обеспокоен тем, что президент РФ Владимир...

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«Путина сейчас не столько интересует, уважают ли его всякие байдены, шольцы, сунаки. Ему важно показать себя как главного мафиози мира. Он крестный отец мира и антиамериканский бунтарь. Стран, которые живут практически без государства и с мафиозной властью их совсем немало. Их реально много в Латинской Америке, в Африке. Существует параллельный мир людей, которые не живут по правилам, установленным после Второй мировой войны. Не хотят они жить по этим правилам. Они хотят навязать свои правила игры, мафиозные правила», – сказал Шустер.

Он не уверен, что в этом противостоянии победит Запад.

«Я вижу, что мир делится на эти два лагеря. И я не вижу, чтобы западная либеральная демократия была в выигрыше, потому что она сама погрязла в нечистых делах. Это будет борьба. И кто-то в этой борьбе, наверное, победит. И я очень боюсь, чтобы не победили вот эти мафиози», – опасается телеведущий.

В первую очередь предпосылки глобального проигрыша Запада он видит в Европе.

«Почва есть. Уровень жизни понижается, цены растут, особенно на коммунальные услуги, стремительно. Программы социальной помощи сокращаются. Поэтому в какой-то момент какая-то европейская страна может сказать: ну сколько можно помогать Украине.

Есть такая возможность, нельзя от этого прятаться. Мы видим, как растут рейтинги тех партий, которые скорее поддерживают Россию, чем Украину в этой войне. Или придерживаются позиции не такой существенной помощи Украине. Эти партии растут в разных европейских странах, в том числе, в Германии», – отмечает Шустер.

В США его удручает плохая социология по Джо Байдену и перспектива прихода к власти Дональда Трампа, который вполне может прекратить помощь Украине. При этом Шустер не уверен, что «американские граждане за помощь Украине будут яростно бороться».

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