Даже Тихановская не помешает Лукашенко продавать горючее Украине

Новости Украины

Импорт нефтепродуктов Украиной с января по сентябрь 2022 года составил 6,14 млрд $, что на 72,1 % больше показателей 2021 года. Доля России составляет 11,2%, Белоруссии – 9,6% .

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Историк из Дюссельдорфа Александр Фридман полагает, что белорусские поставки вполне вероятны.

«Теоретически исключить ничего нельзя. Мы же знаем, что транзит газа через украинскую территорию продолжается во время войны. Война не затрагивает транзит с обеих сторон. Война войной, а бизнес бизнесом. Я не стал бы на 100% исключать эту информацию. С точки зрения Киева, когда это топливо стране на самом деле нужно, и она может его получить от Белоруссии, я не вижу, почему они от этого отказались бы. Они действуют прагматично в этой войне. Конечно, есть громкие заявления, когда это нужно, но прагматизм присутствует. Когда есть возможность получать топливо, то почему нет. Интересно, почему режим Лукашенко продолжает это делать и при этом продолжает быть главным партнером России. Но большой сенсации все равно нет. Мы же знаем, что в нынешних условиях Лукашенко ищет каждой возможности что-то заработать. Экономическая ситуация в Белоруссии принуждает его это делать», – сказал Фридман в эфире «Еврорадио».

Он полагает, что торговля Украины с Белоруссией не прекратится даже в случае встречи президента Владимира Зеленского и самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, на которую Киев пока не соглашается.

«Предположим, Зеленский пригласил Тихановскую, встретился и сделал какие-то громкие заявления в поддержку. Это что – сменит позицию Лукашенко, когда он рассматривает возможность заработать, и нужны деньги? Не надо преувеличивать его идеологичность. Ну будут громкие заявления в белорусской пропаганде, но что принципиально изменится? Думаю, ничего. Я не думаю, что Киев не стремится наладить отношения с Тихановской, потому что боится обидеть Лукашенко. Это связано с тем, что киев считает: влияние Тихановской на белорусское общество небольшое, и эта встреча Зеленскому в отношениях с Беларусью ничего не принесет», – сказал Фридман.

Зато факт торговли возмутил украинского юриста Татьяну Монтян.

«То, что салорейховцы, требующие от всего мира ввести эмбарго на поставку российских нефтепродуктов, сами в нычку закупают агрессивный российский бензин и дизтопливо — не очень странно. Не впервой, как говорится. А вот зачем Россия и Белоруссия снабжают салорейховцев топливом для войны и при этом отключают электричество в городах, — вопрос вопросов!», – написала Монтян в своем ТГ-канале.