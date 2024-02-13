Дебют Сырского ознаменовался массовой денацификацией ВСУ в Селидово

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ВС РФ нанесли ракетный удар по полигону, где, предположительно, проходила подготовку 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из боевиков запрещённого в РФ «Азова», которую готовили к отправке в Авдеевку.

Об этом сообщают военкоры, эксперты и тематические тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным авторов отслеживающего военную активность в зоне СВО тг-канала «Треугольник», после прилёта по полигону приехали военные вытаскивать раненых и убитых, и их накрыл ещё удар: «4 кассеты, 1 ракета, 2 кассеты, 2 ракеты, 2 кассеты. С двумя детонациями. 2 ракеты с термобарами. Из всего количества 4 контрольных».

Судя по срочному бронированию коек в госпиталях Днепропетровска и оккупированной ВСУ части Донбасса, авторы канала указали цифру свыше 600 раненых: «о дохлых даже боимся предполагать». При этом стали появляться сообщения о том, что на полигоне удар пришёлся по мобилизованным. Однако, по информации обозревателей, основные части мобилизованных находятся в Днепропетровской области и в меньших количествах в центральной части Украины: «в Селидово были отъявленные, пробитые мрази».

Сообщается о том, что с нескольких аэродромов Украины фиксировались взлеты вертолетов Ми-8 и Ми24 и команды на взлеты для эвакуации раненных и прикрытия эвакуации.

Ряд источников сообщает, что удар пришёлся «Искандерами» с кассетной частью и РСЗО «Смерч», также с кассетной частью.

В городе перекрыты все въезды и выезды, огромное количество скорых и труповозок: «счёт потерь нацистов исчисляется сотнями».

Предположительно, была атакована именно 3 штурмовая бригада «Азова» (запрещён в РФ), недавно отправленная Сырским в качестве подкрепления для обороны Авдеевки.

Также сообщается о тотальных облавах в городе. Сотрудники СБУ ищут наводчиков и «русских разведчиков». Сырский отдал приказ купировать любую информацию. Город был основной перевалочной базой для резервов ВСУ, которые собирали для деблокировки Авдеевки.

И действительно, украинская сторона в основном молчит. Кратко высказался экс-боевик «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, подтвердил, что прилёты были и данные о потерях уточняются.

Называется число около полутора тысяч, но это имеется в виду общая численность группировки на построении. По убитым цифры очень разнятся.

«Пока что можно говорить, что противник понес серьезные единоразовые потери в живой силе – одни из крупнейших за последний год. Расчет был на уничтожение живой силы, об этом говорит каскад ударов, в том числе с применением кассетного боеприпаса. Возможно, это будет один из наиболее эффективных эпизодов применения кассетного боеприпаса за всю войну», – комментирует военный обозреватель Борис Рожин.

Он добавил, что нет сомнения в том, что работала наводка на местах.

«Противник разумеется будет искать тех жителей на оккупированных ВСУ территориях, кто навел, так как такие удары как правило связаны как с работой технической разведки, так и с донаводкой на земле, поэтому не удивительно, что СБУ ищет, кто помогал наводить. Потери противник будет традиционно секретить и занижать, а общее кол-во постараются размазать по времени. Специалисты, отслеживающие некрологи, уже на низком старте. Я бы не исключал, что часть трупов продержат некоторое время в рефрижераторах или даже объявят «пропавшими без вести под Авдеевкой». И деньги тогда можно не платить, и большие цифры не надо признавать», – считает эксперт.

Донецкий блогер Игорь Гомольский напомнил, что были времена, когда ВС РФ не били даже по казармам.

«Со временем можно будет рассказать много всякого, но пока скажу лишь, что на войну Россия пришла натурально с турнирным копьем, чтобы не дай бог никого не травмировать. Зато теперь – так», – написал Гомольский в своём канале.

Военкор Юрий Котенок осторожно предполагает, что погибло несколько десятков и более сотни получили ранения. Многие тяжёлые, которые со временем будут пополнять список погибших. Он предупредил, что Киев может неадекватно ответить на такой репутационный удар.

«Сам удар будут максимально замалчивать, а число погибших занижать. Медийно для Сырского история очень плохая. По ресурсам, замкнутым на Залужного, обязательно будет разгоняться тезис, что «при старом главкоме такого не было» (что не правда – привет 128-й бригаде). И совершенно точно Киев все это дело в ближайшее время попытается перекрыть новой атакой, например, на Крым или Белгород», – написал Котенок.

«Кто сдал?», – задаётся вопросом политолог Сергей Марков.

«1. Могла наша разведка. Могли местные, – они все ждут Россию. Могли люди Залужного в ВСУ так отомстить Сырскому. Да вот, у них так возможно. На Украине боятся что то писать, потому что свирепствует по Селидово СБУ. Запрещают писать, – значит, потери огромные», – предполагает политолог.

«Украинские «волонтеры» истерят, что ракетный удар – это не гуманно. Но дело в том, что ВСУ такую тактику практикуют уже много месяцев. А в любую подобную игру всегда можно играть вдвоем», – комментирует журналист из ДНР Алексей Акутин.

Военкор Александр Коц отметил, что только вчера с группой товарищей обсуждал, что было бы неплохо резервы, которые Киев перебрасывает на Авдеевку, уничтожать там, куда их массово свозят.

«И вот, пожалуйста. Ракетные удары по Селидово – по полигону, куда, как пишут в местных пабликах, в последние дни свозили военных. Нахлобучили кассетами. Да так, что скорые несколько часов возили тех, кого еще можно спасти. Отличная работа разведки. И очень показательное молчание украинских СМИ. Ждут темник», – написал Коц.

Автор тг-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский призывает дождаться какой-то конкретики, прежде чем «поздравлять» Сырского.

«Столько сообщений о нашем ударе по Селидово, что диву даёшься, откуда люди всё знают? Называются большие цифры погибших и раненых солдат ВСУ, хохлы со своей стороны молчат, как рыба об лёд. Очень хорошо, если мы накрыли крупные массы противника на полигоне, тогда можно будет действительно поздравить Сырского с успешным началом мясопереработки хохла в его должности главнокомандующего ВСУ. Замечу только, что Селидово не так далеко от линии фронта, в зоне действия наших разведывательных БПЛА. Лучше дождаться конкретики и потом уже поздравлять Сырского, а не тащить друг у друга разного рода «инсайды», – написал Куликовский.