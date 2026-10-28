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Западные страны сегодня расхлебывают последствия свой ставки на войну с Россией.

Об этом в беседе с экс-судьей Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил известный американский дипломат, экс-директор по делам КНР в Госдепе, бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чез Фриман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все, по сути, создали государства, ориентированные на войну. Теперь у Соединенных Штатов есть государственный долг. Государства в результате этих различных войн, которые мы ведем и которые требуют от нас заимствований, то есть мы берем в долг, имеют дефицит бюджета в размере двух триллионов долларов в год, две трети из которых составляют проценты по долгу», – сказал Фриман.

Он добавил, что нынешние беспорядки во Франции «во многом связаны с перенаправлением средств социального обеспечения в оборонный бюджет и пожертвования Украине».

Дипломат подчеркнул, что идея о том, что у русских есть какие-то амбиции или возможности выйти за пределы Украины, смешна.

«Но если вы продолжаете лоббировать, помогая Украине нанести серьёзный ущерб России, включая ущерб нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо, вы напрашиваетесь на ответные меры. Чудо, что этого ещё не произошло», – считает гость эфира.

По его словам, США проводят странную политику.