Американский дипломат: «Мы просим дизель у России, но помогаем уничтожать её НПЗ»
Западные страны сегодня расхлебывают последствия свой ставки на войну с Россией.
Об этом в беседе с экс-судьей Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил известный американский дипломат, экс-директор по делам КНР в Госдепе, бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чез Фриман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы все, по сути, создали государства, ориентированные на войну. Теперь у Соединенных Штатов есть государственный долг. Государства в результате этих различных войн, которые мы ведем и которые требуют от нас заимствований, то есть мы берем в долг, имеют дефицит бюджета в размере двух триллионов долларов в год, две трети из которых составляют проценты по долгу», – сказал Фриман.
Он добавил, что нынешние беспорядки во Франции «во многом связаны с перенаправлением средств социального обеспечения в оборонный бюджет и пожертвования Украине».
Дипломат подчеркнул, что идея о том, что у русских есть какие-то амбиции или возможности выйти за пределы Украины, смешна.
«Но если вы продолжаете лоббировать, помогая Украине нанести серьёзный ущерб России, включая ущерб нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо, вы напрашиваетесь на ответные меры. Чудо, что этого ещё не произошло», – считает гость эфира.
По его словам, США проводят странную политику.
«Наш президент Дональд Трамп пытался убедить Россию. Я не думаю, что они действительно подписали соглашение, но он объявил, что они планируют закупать ограниченное количество дизельного топлива у России.
В то же время Соединенные Штаты через разведывательные агентства проводят тайные операции через ЦРУ и военных, уничтожая нефтеперерабатывающие заводы, которые производят это топливо.
У нас также была война в Иране, в Персидском заливе, на Западе Азии, которая также привела к потере огромного количества дизельного топлива, авиационного топлива и других необходимых видов топлива», – заметил Фриман.
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