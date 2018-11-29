29.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Идиотизм, История, Киев, Общество, Происшествия, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Декоммунизация продолжается: в Киеве назвали улицу в честь польского политика

В Киевсовете приняли законопроект о переименовании улицы Тверской в улицу им. Ежи Гедройца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С законопроектом перед Киевским областным советом выступил начальник Отдела по общественно-политическим вопросам Ярослав Шибанов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Повторно представляю вашему вниманию законопроект про переименование улицы Тверской в Печерском районе города Киев в улицу Ежи Гедройца. Хотя название улицы «Тверская» существует с начала XX столетия, она не несёт никакой исторической привязки к городу Киеву. В материалах к проекту решения вам была предоставлена фотокопия того, как именно принималось это решение предыдущим городским советом, когда улица Тверская возникла «Чтоб было как в Москве», – заявил парламентарий.
Затем он рассказал о том, кем был Ежи Гедройц.

«Касательно личности Ежи Гедройца, это выдающийся польский публицист и общественный деятель, который ввёл в общественное употребление термин «Расстрелянное возрождение». Это человек, который внёс значительный вклад в украинско-польские отношения, который сказал, что «независимая Польша не может существовать без независимой Украины», он общался с Дзержинским. Нельзя недооценивать его роль в том, что в 1991 году Украина получила независимость и была признана всем миром. Привязка этой личности, согласно комиссии по переименованиям, в том, что эта улица соединяет переименованную улицу Иоанна Павла Второго и улицу Казимира Малевича, которые тоже являются этническими поляками, но которые были друзьями Украины. Казимир Малевич вообще выдающийся киевлянин» – заметил депутат.

В результате за переименование улицы проголосовали 79 депутатов, против – 0, и воздержался один. Таким образом, решение было принято.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть