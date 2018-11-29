Декоммунизация продолжается: в Киеве назвали улицу в честь польского политика

29.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В Киевсовете приняли законопроект о переименовании улицы Тверской в улицу им. Ежи Гедройца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С законопроектом перед Киевским областным советом выступил начальник Отдела по общественно-политическим вопросам Ярослав Шибанов.

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«Повторно представляю вашему вниманию законопроект про переименование улицы Тверской в Печерском районе города Киев в улицу Ежи Гедройца. Хотя название улицы «Тверская» существует с начала XX столетия, она не несёт никакой исторической привязки к городу Киеву. В материалах к проекту решения вам была предоставлена фотокопия того, как именно принималось это решение предыдущим городским советом, когда улица Тверская возникла «Чтоб было как в Москве», – заявил парламентарий.

Затем он рассказал о том, кем был Ежи Гедройц.

«Касательно личности Ежи Гедройца, это выдающийся польский публицист и общественный деятель, который ввёл в общественное употребление термин «Расстрелянное возрождение». Это человек, который внёс значительный вклад в украинско-польские отношения, который сказал, что «независимая Польша не может существовать без независимой Украины», он общался с Дзержинским. Нельзя недооценивать его роль в том, что в 1991 году Украина получила независимость и была признана всем миром. Привязка этой личности, согласно комиссии по переименованиям, в том, что эта улица соединяет переименованную улицу Иоанна Павла Второго и улицу Казимира Малевича, которые тоже являются этническими поляками, но которые были друзьями Украины. Казимир Малевич вообще выдающийся киевлянин» – заметил депутат.

В результате за переименование улицы проголосовали 79 депутатов, против – 0, и воздержался один. Таким образом, решение было принято.