Депутат Европарламента пришел в ужас от российских трат на военный бюджет

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 10:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Финансы


Россия тратит на военные нужды больше, чем все страны Запада вместе взятые дают Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Европарламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия тратит на военные нужды больше, чем все страны Запада вместе взятые дают Украине....

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Политик пожаловался, что Евросоюз не хочет увеличивать военные расходы, и по сравнению с уровнем ВВП, его помощь мизерная.

«Россия в этом году для военных нужд использует больше, чем 100 миллиардов евро, это по открытым источникам можно установить. Украина вместе со всей западной помощью Европейского союза и США для военных нужд использует около 80 миллиардов евро. Я думаю, это как раз является причиной, почему эта военная ситуация замерзает», – сокрушается экс-премьер Литвы.

«Если посмотреть, сколько Украина сама для военных нужд направляет – около 40 миллиардов евро. Это составляет около 25% всего валового продукта Украины. Россия на военные нужды направила около 100 миллиардов евро – это составляет около 6% ее валового продукта. А вся помощь Европейского союза на военные нужды за два года составила 0,15% от валового продукта Европейского союза. За год это в два раза меньше.

То есть, увы, Запад пока что не мобилизует свою экономику на то, чтобы в этой войне можно было бы победить гораздо быстрее», – заявил Кубилюс.

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