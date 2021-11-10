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10.11.2021 17:45
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Происшествия, Украина
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Депутат, показавший средний палец Зеленскому, обратился за помощью к взрывотехникам

Новости УкраиныВыдворенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, который недавно показал президенту...

Выдворенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, который недавно показал президенту Украины Зеленскому средний палец с трибуны парламента, обнаружил «странное» устройство под своим авто.

Об этом сам Лерос заявил в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С утра под своим автомобилем обнаружил странную коробку чёрного цвета, сейчас взрывотехники работают, проверяют, что это за средство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает моё местоположение, непонятно для чего, что они с этим собирались дальше делать. Хочу передать привет Зеленскому, можете взять этот трекер и засунуть в задницу своему Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать», – сказал депутат.

Также он пообещал «и дальше» продолжать «выводить ублюдков и мразей на чистую воду».

Ранее Лерос в Верховной раде также устроил скандал, назвав команду Зеленского «опухолью на теле государства».

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