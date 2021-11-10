Депутат, показавший средний палец Зеленскому, обратился за помощью к взрывотехникам

Новости Украины

Выдворенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, который недавно показал президенту Украины Зеленскому средний палец с трибуны парламента, обнаружил «странное» устройство под своим авто.

Об этом сам Лерос заявил в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С утра под своим автомобилем обнаружил странную коробку чёрного цвета, сейчас взрывотехники работают, проверяют, что это за средство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает моё местоположение, непонятно для чего, что они с этим собирались дальше делать. Хочу передать привет Зеленскому, можете взять этот трекер и засунуть в задницу своему Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать», – сказал депутат.

Также он пообещал «и дальше» продолжать «выводить ублюдков и мразей на чистую воду».

Ранее Лерос в Верховной раде также устроил скандал, назвав команду Зеленского « опухолью на теле государства ».