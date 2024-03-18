Дикий: «ЕС боится собственной тени, ракеты «Хаймарс» для Украины будут производить в Австралии»

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В американской прессе появилась информация о том, что США построят в Австралии завод по изготовлению ракет для «Хаймарсов» с целью поставки их на Украину, и это логичный ход, поскольку на территории ЕС такие страны, как Венгрия, максимально усложнят или не дадут развернуть подобные производства.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в американской прессе появилась информация о том, что США построят в Австралии завод по производству ракет для «Хаймарс» с целью поставки их на Украину.

«С одной стороны, звучит как анекдот, а с другой – а что, в Европе не нашлось безопасного места для строительства завода где-то поближе к Украине?», – спросил ведущий канала.

«Конечно, не нашлось! Дело в том, что европейцы будут воспринимать эти инициативы как возможность попасть под какой-то политический удар. Соответственно, они боятся пока своей тени, потому что ЕС – это такая структура, что тема будет обсуждаться европейскими чиновниками, а они не хотят, чтобы одна из стран активно проявляла своё участие в украинском вопросе даже таким макаром. По поводу Австралии – она ведёт самостоятельную жизнь, самостоятельную политику, она может себе позволить, более того, Австралия всегда поддерживала Украину, даже передавала военную помощь в весьма значительных количествах», – сказал Дикий.

Также он выразил мнение, что такие политики, как Орбан, начнут вставлять палки в колёса.

«Если, например, Италия или Словакия примет такое решение, это предмет для обсуждения в Еврокомиссии, а там все решения принимаются консенсусом, если вынесут этот вопрос, вы же знаете, есть несколько стран… А особо есть человечек, который недавно был в гостях у Трампа, по фамилии Орбан, который всегда с этого подъедался, всегда ему золотую акцию. Это не перспективно, это затянется во времени, это будет очень проблематично», – объяснял нацист.