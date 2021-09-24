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24.09.2021 16:43 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Дзен, Китай, Политика, Россия, США, терроризм
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Дипломат: США не оставят в покое Афганистан

Соединенные Штаты попытаются использовать ситуацию в Афганистане против интересов России и Китая. Об этом,...

Соединенные Штаты попытаются использовать ситуацию в Афганистане против интересов России и Китая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил бывший посол РФ в Афганистане, член Российского совета по международным делам Михаил Конаровский, отвечая на вопрос, как может отразиться поражение США в Афганистане на глобальной политике.

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«Думаю, что, несмотря на свой позор в Афганистане, Вашингтон не откажется от «мессианства». Не оставят США Афганистан, вот увидите. Причем действовать здесь они будут прежде всего против региональных интересов России, а также Китая и, в зависимости от конкретных обстоятельств, продолжат на этой же основе активное заигрывание с государствами Центральной Азии», – прогнозирует дипломат.

По его мнению, в «долгом запасе» Вашингтон может держать также фактор терроризма.

«Ведь стоит напомнить, что в американо-талибских соглашениях 2020 года в Дохе говорилось о необходимости противодействия терроризму против США и их союзников. И никак не упоминалось о других странах», – обратил внимание экс-посол.

При этом он считает, что отношения американцев с европейцами, ЕС и НАТО «несколько пожухнут».

«Но не очень надолго и не в принципиальном плане. Ведь слишком глубоки их внутренние завязки, в том числе принципиально мировоззренческие и идеологические. Это предопределит также их общую в целом стратегию и в Афганистане», – резюмировал Конаровский.

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