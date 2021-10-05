Дипломат: «Зеленский может переплюнуть Порошенко и устроить заварушку в Черном море»

05.10.2021 14:35 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться отвести внимание от оффшорного скандала и других навалившихся за последнее время проблем, начав крушить всё вокруг себя с таким рвением, что после него может остаться только выжженное поле.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Серьёзный вопрос: во что сейчас будет играть Зеленский? Он будет отводить внимание», – сказал Мирошник.

«Да. Главное, чтобы на войну не дёрнулся», – согласился телеведущий Владимир Соловьёв.

«Меня интересует, когда это начнётся, – продолжил представитель ЛНР. – Это понятно, что есть больное место в виде Донбасса, в котором тут же нужно устроить фейерверк. А может он пойдёт дальше Порошенко, может он ещё устроит в Чёрном море какую-то заварушку, потому что ставки слишком высоки для него. Подпирают его со всех сторон».

«Даже если он сносит Разумкова, который в принципе ему не конкурент, значит человек понимает, что он – ошибка, ошибка системы, он нелогичное продолжение, и не лидер нации», – добавил Мирошник.

По его словам, если сейчас никто и ничто не остановит Зеленского, то дальше начнётся деспотизм.

«Если сейчас Зеленский «пропетляет» эту ситуацию, если его не снесут, если не произойдёт какой-то серьёзной трансформации, передачи, каких-то кардинальных изменений связанных с полномочиями парламента, ослаблением президента, то он начнёт докручивать деспотию. Он понимает что ситуация шаткая и он начнёт крошить всё вокруг себя, делая выжженное поле», – подчеркнул дипломат.