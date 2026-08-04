Для России наступил самый опасный период за всю СВО, – эксперт

Запад, бьющий руками Украины по мирному населению и гражданской инфраструктуре России, пытается вызвать в стране недовольство властью и смуту. Ситуация настолько серьезная, что не терпит самоуспокоения и является самой опасной за весь период СВО.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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