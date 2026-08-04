Для России наступил самый опасный период за всю СВО, – эксперт
Запад, бьющий руками Украины по мирному населению и гражданской инфраструктуре России, пытается вызвать в стране недовольство властью и смуту. Ситуация настолько серьезная, что не терпит самоуспокоения и является самой опасной за весь период СВО.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже становится совершенно очевидным, что эти проблемы приобретают всё большую остроту, что это не страшилки, что это не алармизм, что действительно Запад взял курс на то, чтобы через удары по гражданским объектам руками киевского режима спровоцировать внутри России смуту, и тем самым нанести стратегическое поражение.
Практически ежедневно мы узнаём о том, что Киевский режим наносит удары по самым различным именно гражданским объектам внутри России. Причём эти удары только нарастают по количеству и по, к сожалению, эффективности.
Конечно, можно сейчас сколько угодно, и некоторые представители официоза это любят делать, рассказывать о том, что «Киевский режим и стоящий за ним Запад в бессильной злобе, понимая своё неизбежное поражение, которое случится вот-вот…» – и так далее. Говорить это можно. Принцип «всё хорошо, прекрасная маркиза» никто не отменял, только ни до чего хорошего этот принцип никогда не доводил…
Специально стараются сделать так, чтобы как можно больше именно мирных граждан, а желательно детей погибло при том или ином ударе. Да, можно сказать, что «это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения», что «российские войска, как продвигались, так и продвигаются» – всё верно.
Но и нужно понимать, что цель Запада, нанося эти удары руками Киевского режима, вовсе не изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Цель — подорвать доверие населения к власти, вызвать массовое недовольство тем, что власть не способна решить столь серьёзную проблему, не способна обеспечить безопасность и жизнь граждан страны и, пользуясь этим недовольством, организовать государственный переворот под лозунгами: «Да здравствует победа, уберём неспособных её обеспечить». Ну, всё как в феврале 17-го года.
И вот, на мой взгляд, сейчас мы входим в тот период, когда опасность для страны становится наивысшей за все годы проведения СВО», – заявил Шишкин.
English version :: Читать на английском Для России наступил самый опасный период за всю СВО, – эксперт