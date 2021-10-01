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01.10.2021 17:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
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Додик рассказал, когда Республика Сербская обретет независимость

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик дал прогноз о том, что Республика Сербская станет...

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик дал прогноз о том, что Республика Сербская станет независимым государством к 2030 году.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал «Телевизији КЗ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая на телеканале K3 города Прнявор в Республике Сербской, Додик отметил, что Запад принял мусульманско-бошнякскую концепцию, но никогда не принимал ни одно поколение сербских политиков в качестве равноправных партнеров.

«Теперь политический разум приказывает нам объединиться вокруг идеи под названием Республика Сербская, – сказал сербский член Президиума БиГ. – Единственное, что может разрушить Республику Сербскую – это нерешительные национальные лидеры, которые легко согласятся отказаться от того, за что мы здесь боролись…. Но я верю, что Республика Сербская станет независимым государством к 2030 году».

Додик отметил, что хотел бы, чтобы американское господство и политическое давление прекратились, подчеркнув, что все знают, что БиГ не может функционировать, что в ней нет единого мнения, а бошняки-мусульмане хотят подчинить сербов.

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