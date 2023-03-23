Итак, очередная атака морских беспилотников Украины на Севастополь. А за пару дней до этого в небе Джанкоя наблюдали «летающие мопеды». У граждан страны возникает справедливый вопрос «Доколе?». Ведь в октябре российское общество было потрясено диверсией на Крымском мосту. Как такое могло случиться, учитывая беспрецедентные меры безопасности, которые там осуществлялись? Это спрашивал едва ли не каждый россиянин. На поверку выяснилось, что разрекламированные меры были лишь пиар-акцией.

Едва тогда оправились от потрясения, а вот уже и атака хохлобеспилотников на стоянку ЧФ в Севастополе. Но, уж в этот раз мы молчать не стали! И сразу же вышли из «зерновой сделки»! На… целых три (!!!) дня. Ведь «братья» пообещали, что не станут больше использовать «зерновой коридор» для боевых действий. А то, что Россию при исполнении «зерновой сделки», грубо говоря, «кинули», не выполнив обязательство по возможности продажи Россией своего зерна, это несчетово! Подумаешь! В первый раз что ли? Нас и с Минскими соглашениями «небратья», при активной поддержке западных кураторов, «прокатили». Да и на Банковой тут же опровергли заявление об обещаниях, якобы ими данных. Тогда, в связи с каким событием был выполнен столь крутой политический вираж? Узнаем чуть позже.

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Слава Богу, хоть на восьмом месяце боевых действий начали сокращать украинскую энергосистему. Однако это на боевой потенциал ВСУ не очень повлияло. Как и на поставки оружия от западных «партнеров» тоже. Хотя, если обрушить все то, что падало на объекты энергосистемы «незалэжной неньки», на объекты ее же транспортной логистики, ситуация могла радикально поменяться.

Польша является самым значимым каналом переправки военной техники Запада для Киева, поскольку на ее зону приходится не менее 80% поступлений именно военной техники и материалов, а также товаров двойного назначения. Основной путь снабжения из Польши – мощная электрифицированная магистраль Львов – Мостиска – Пшемысль. От Перемышля до аэродрома Жешув, главного авиахаба НАТО по доставке техники – около 70 км. Грузы доставляют в Пшемысль, где сразу грузят в украинские вагоны. Ведь в Пшемысле исторически созданы погрузочные мощности и организована сортировка на широкой «русской» колее, благодаря которым происходит быстрый обмен украинскими вагонами с колеей 1520 мм, без потери времени на перегруз или перестановку тележек.

Второй самый мощный узел приграничных коммуникаций – город Чоп и прилегающая к нему ж/д станция Есень. В Чопе сходятся две карпатских магистрали, запитанные постоянным током, там же есть локомотивное и вагонное депо, пункт перестановки тележек с европейской колеи на русскую, плюс множество логистических терминалов.

Выходит, достаточно регулярно долбить именно по железной дороге и ее инфраструктуре в районе Есени и Мостистки, не давая возобновить движение, поставки сократятся кратно. Очень скоро воевать ВСУ будет просто нечем.

Также целью должен быть новый Бескидский тоннель,- самый большой тоннель, проложенный в Карпатских горах, протяженностью около 2 километров. Он единственный в Карпатах в Западном направлении, поскольку старый уже давно не эксплуатируется. Тоннель пролегает на 182-метровой глубине от поверхности Бескидского хребта между станциями Бескид (Львовская область) и Скотарское (Закарпатская область). Толщина бетонного армированного слоя укрепления составляет около 70 см. Тем не менее, при нанесении ударов ракетами «Кинжал» с двух сторон по входам в него, можно обрушить своды и прекратить движение надолго. Спустя 4 месяца после начала СВО была попытка «откалибровавть» тоннель, но без видимого результата. Ведь это мощнейшее сооружение. Зато, по сообщениям СМИ, ВСУ усилили ПВО тоннеля.

Такие, но более серьезные удары, были бы довольно полезны особенно сейчас, когда Германию все же продавили на поставку танков Леопард -2 и другой боевой техники, которая уже поставлена и продолжает беспрепятственно поступать на Украину.

Нанося же удары исключительно по объектам энергетики Украины, Россия лишь озлобляла против себя гражданское население, которому и без этого мозги промыли так, что не дай Бог. Если был расчет, что в итоге народ Украины выступит против своих правителей, то напрасно. Еще раз! У них такая же ментальность, как и у нас. И в трудный час они также умеют сплачиваться вокруг своих лидеров, как и мы. Особенно сейчас, поскольку уверены, что мы на них напали. Ведь, как ни крути, а корни и у них тоже русские.

Поэтому надо бить по транспортным артериям и объектам их инфраструктуры. Для того, чтобы полностью нарушить логистику, кроме наиболее важных тяговых подстанций и железнодорожных узлов, нужно уничтожить чуть более 20 мостов на Западной Украине и примерно столько же железнодорожных мостов через Днепр. Вот после этого может наступить полная блокада поставок вооружения с Запад.

Да и по энергосистеме Украины Россия била не системно. Не разрушая, а лишь повреждая ее. Почему?

А вот почему!

Уже давно идут разговоры, что украинская железнодорожная инфраструктура не уничтожена, потому что в ней заинтересованы российские, украинские и западные олигархи, завязанные на общих бизнес-схемах, успешно работающих и по сей день.

Об этом в эфире OРT заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков, который сказал, что по украинским железным дорогам на Запад поставляется российский титан, от которого критически зависит ряд отраслей промышленности Запада, в том числе военная.

В условиях существующих санкций, которые выполнять надо всем, осталась одна «серая» коммуникация, которая связывает Россию и Европу. Это железные дороги Украины. Россия производит 87% мирового титана. В СССР из него делали подлодки 705-го проекта. А теперь весь титан поставляется на Запад. Зачем? А там из титана делают крылья самолетов, снаряды «Эскалибур» к пушке М777, которая сейчас бьет по нашим войскам на Украине. Остановка поставок остановит и производство новейших боевых самолетов в США. Поэтому наша, украинская и Западная олигархия кровно нуждается в том, чтобы железные дороги Украины оставались вне зон поражения.

А между тем, на запад также, эшелонами вывозятся экспортные товары и продукция, произведенные на предприятиях украинских олигархов и их российских партнеров.

Именно этим объясняется якобы «невнятная», а на самом деле абсолютно понятная позиция большей части российского олигархата и многих фигурантов российского списка Форбс по их отношению к боевым действиям на Украине и, как следствие, уже давно для всех странный ход спецоперации.

Страна должна знать своих «героев». Вот они! Все, как один, патриоты!

Мордашов, владелец «Северстали» намерен передать доли своих активов в трасты, прибыль от которых будет направляться в ООН для последующей «ликвидации последствий вооруженного конфликта в Украине» на сумму около 1 млрд долларов США;

Абрамович, собственник Евраза и других активов на сумму в 14 млрд дол, направил около $10 млн на помощь Украине. Он является одним из самых влиятельных «теневых» лоббистов и «фронтменом» группы «ельцинских перволибералов» (Волошин, Чубайс, Кудрин, Юмашев, Мау, Шувалов, Дворкович и др). Это он обеспечил освобождение британских наемников.

Фридман и Авен, собственники «Альфа-групп», направили на помощь Украине 150 млн. евро.

Дерипаска выступает против СВО и отказывается помогать формирующимся добровольческим частям.

Потанин – владелец Интерроса, Норильского ГМК и других активов, выступает против СВО. Сейчас уже передал 50% акций своего Росбанка в благотворительный фонд. Характер этой благотворительности угадать не сложно.

Лисин представляет мощную лоббистскую группу экспортеров через Украину металлопродукции и метизов.

Но это не все. По данным Кабмина Украины 903 объекта на Украине имели отношение к РФ. Например, утверждалось, будто сеть магазинов Brocard контролировало… Министерство промышленности России. А 92% акций краматорского ПАО «Энергомашспецсталь» принадлежало кипрской оффшорной компании, связанной с Росатомом.

Как олигархи влияют и на ход боевых действий? Например, с Дерипаской связывали Николаевский глиноземный завод, который до начала СВО обеспечивал 20% потребностей USRusal в глиноземе. Так вот, в ходе СВО несколько месяцев по этому заводу не наносились артиллерийские, ракетные и авиаудары. Почему? Потому, что, якобы, шламовые отстойники наносят вред экологии. Вы тоже в это верите?

Наши возмущенные патриоты не понимают, почему еще этих фигурантов не нагнули и заставили делиться в интересах воюющей страны. Но, ведь до сих пор нет законов, обязывающих предпринимателей с началом боевых действий твоей страной, отчислять N% прибыли на содержание, вооружение и оснащение армии. Да и не понятно, какую страну эти …считают своей, при наличии отнюдь не единственного гражданства?

А также, до сих пор нет закона, запрещающего им гнать стратегическое сырье через территорию врага, с которым мы воюем, в страны, курирующие деятельность воюющего врага.

Надеюсь, теперь понятно, почему Россия возобновила участие в «зерновой сделке»?

Ну и наконец, как вам сообщения СМИ о том, что 8 месяцев болгарская «дочка» Лукойла продавала дизель, авиакеросин, мазут и бензин на Украину, обеспечивая значительную часть нужд ВСУ по дизелю?

В то же время Украина демонстрирует завидные успехи, совершая диверсии на военных и гражданских объектах России.

Как вышло так, что осенью надводные дроны вошли в главную бухту Севастополя, которая должна была быть перекрыта боновыми заграждениями? Это небольшой промежуток в 415 метров между Северным и Южным бетонными молами, защищающими бухту от штормов. Боновое заграждение с крупной стальной сетью на 16 метров в глубину имело место в период с 1976 по 1986 год. Таскал их специальный буксир, открывая и закрывая вход в бухту. Но с тех пор вход оставался открытым. За 8 лет с лишним с момента возвращения ЧФ в Севастополь и за 8 месяцев боевых действий никто не удосужился обеспечить безопасность входа в бухту?! Вот тогда и получили.

Парадокс в том, что в прошлый раз атаку дронов засекли не высокотехнологические системы, а простой матрос-радиометрист. Он и поднял тревогу. А теперь – две женщины, расстрелявшие беспилотник из автомата. То есть, все, как и во времена зарождения российского флота при Петре I.

Или вот ещё – несколько месяцев назад была новость о подрыве вертолетов на аэродроме в Псковской области. Как выяснилось, аэродром не огорожен, хоть и охраняется. Были разрушены два Ка-52. Несколько позже было обнаружено еще одно взрывное устройство, мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, прикрепленное к вертолету Ми-28.

Как такое стало возможно? Да запросто! Местные утверждали, что проникнуть на территорию этой части довольно не сложно. Кто-то сделал закладку вещества в двигательные отсеки двух вертолетов и произвел подрыв.

Парадокс в том, что один из высокопоставленных отставников ВВС, с которым беседовал автор, не сильно удивился, сказав, что подобная ситуация широко распространена. Мол, аэродромов много, территория их огромна, и сил для более серьезной охраны объектов не хватает. Это значит, что можно ждать рецедива где-то на других объектах.

А ведь уже давно пора после ряда диверсий на объектах ВС РФ руководству Минобороны отдать приказ о проверке состояния охраны и обороны. Назначить для этого комиссию, включив в ее состав сотрудников военной контрразведки и военной прокуратуры. По итогам проверки подготовить комплекс мер по устранению выявленных недостатков. Это касается в полной мере и объектов флота.

СМИ России уделяют пристальное внимание вопросам вероятности применения Украиной боеприпасов с обедненным ураном, которые планирует поставить Великобритания, и так называемой «грязной бомбе». А теперь представьте такой сценарий – украинские диверсанты осуществят диверсию на борту российского корабля, который может нести ядерное оружие. И это будет почище «грязной бомбы», как в плане нанесения поражения кораблям ЧФ, так и в плане торпедирования имиджа России, как великой державы.

То, что сегодня атаки дронов были отражены, – ничего не значит. Поскольку, это, скорее всего, «проверка» на вшивость и поиск слабых мест для более серьезного удара.

Сейчас многие возмущаются большим количеством завербованных граждан России, работающих в интересах спецслужб врага. Однако в этом тоже нет ничего необычного.

Ведь СБУ и ГУР ВСУ восемь лет готовились к войне и вели работу на российской территории. Поэтому в России так называемых «спящих» агентов и «агентурных сетей» не одна и не две. Они и начинают просыпаться по команде своего руководства.

То, что в России для этих спецслужб существует мощная вербовочная база, ни для кого секретом быть не должно. В России проживает огромное количество не только этнических украинцев, но и граждан Украины, прибывших в Россию на заработки. Некоторые из них получили российское гражданство. И почему мы уверены, что эти действия были выполнены не по заданию руководства спецслужб Украины?

ФСБ обязана работать не только с украинской диаспорой в России, но также иметь свою агентуру и на территории противника, и в его органах разведки, чтобы получать оперативную информацию о намерениях и планах врага. Ведь предотвратить диверсию можно именно благодаря своевременному сигналу снизу.

А, тем временем, восьмиклассники Подмосковного Чехова организовали диверсию на курской железной дороге. 30 января 2023 года их задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что школьники получили через Telegram задание, за которое им пообещали денежное вознаграждение.

К сожалению, зачастую наши генералы боятся доложить начальству неудобную информацию, прячась за фразами «всего достаточно». А ведь объективный доклад наверх – это нормально. Об этом говорил и президент, а сокрытие данных фактов должно подводить под трибунал, как сознательное вредительство.

Не так давно автор встретился с давним своим сослуживцем, прибывшим из зоны СВО.. Он сообщил, что не хватает даже стрелкового оружия. Тех самых знаменитых автоматов Калашникова. Концерн Калашникова в начале СВО поставил в войска новенькие АК-12, произведенные, как оказалось впоследствии, из негодного металла. Сейчас их состояние таково, словно их поставили в войска в начале прошлого века и активно эксплуатировали по сей день. Дело в том, что эти автоматы не прошли войсковые испытания, но были отправлены в зону боевых действий для вооружения войск.

Думаю, что создатель знаменитого автомата сейчас бы перевернулся в гробу, узнав о таком.

Чтобы обеспечить отмобилизованные подразделения стрелковым оружием, бойцам выдали 7,62 мм АКМы. Хороший автомат. Беда в том, что патронов такого калибра на складах почти не осталось.

Еще в декабре 22–январе 23 автор связался воюющими товарищами, и они рассказали, что даже снарядов для подавления огневых точек противника на Донбассе не хватает. На проблемы со снабжением боеприпасами руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин жалуется и поныне.

Сейчас, чтобы обеспечить войска всем необходимым и в срок, создан координационный центр, который условно говоря, и должен поставить оружие, и те же лопаты с досками. В частности этим должен озаботиться Мантуров, а деньги, не раздумывая, выделить Силуанов. Однако, как тут не раздумывать? Министр финансов Силуанов совсем недавно заявил, что «денег на социалку нет, так как все ушло на войну и херсонцев». Куда же оно все ушло, если, как видим, будто денег и на снабжение армии недостаточно?

Но ведь деньги есть золотовалютных резервах? А тратить оттуда Минфин не хочет – дыры в бюджете покрываются внутренними займами. Можно подумать, что из соображений бережливости. Но при всем при этом, по заявлениям главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2022 году из страны переправлено на Запад 151 миллиард долларов. Почему этому никто не препятствует? Сейчас компании, экспортирующие товары из России, в том числе и ресурсы, имеют право оставлять валютную выручку на личных счетах в зарубежных банках, совершив только необходимые траты на налоги, зарплату и добычу российских полезных ископаемых.

При этом, если вспомнить 300 млрд долларов резервов России, замороженных Западом, и капающие регулярно проценты с них, то станет ясно, что финансирование войны Украины против России осуществляется из наших, российских средств.

У меня паранойя или в нашей стране действительно руководство не стремится к победе?

Сам ход операции вызывает массу вопросов. Не давая оценку действиям командования, а просто проведя аналогию с ходом Великой Отечественной войны, когда 22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напала фашистская Германия и нанесла серьезное поражение и Вооруженным Силам, и военным, и гражданским объектам. Так вот, уже 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, проведя при этом, ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы. То есть, за пять с половиной месяцев ВС СССР изменил ситуацию на фронте.

А российские Вооруженные Силы, имевшие на начальном этапе стратегическую инициативу, за восемь с половиной месяцев ее растеряли и сдали Херсон? Разумеется, для того, чтобы враг не отжал российскую группировку на западном берегу! А то, что там остались люди, голосовавшие за Россию и получившие российское гражданство?

Вопрос, почему нельзя было предпринять необходимые меры, исключающие отсечение группировки российских войск на правом берегу Днепра? Ведь это вопрос не только утраты стратегического плацдарма. Это потеря лица перед жителями Восточных областей Украины. И, если задача СВО все еще денацификация Украины, то такие действия отодвигают эту цель в синюю даль.

Почему в Госдуме до сих пор не прият закон о вредительстве? И почему до сих пор в нашей стране, воюющей со всем коллективным Западом, до сих пор еще действует мораторий на смертную казнь, который ввел еще Ельцин, пытаясь войти в Совет Европы. Или мы все еще туда хотим?