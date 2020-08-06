Домолчались: Следующим после Белоруссии будет Казахстан

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российские СМИ, как и в случае с Белоруссией до недавнего времени, предпочитают закрывать глаза на дрейф элит стран ЕАЭС от Москвы и их откровенно антироссийские шаги. Аналогичным «открытием» в ближайшее время для российского обывателя может стать ситуация в Казахстане.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife.TV» заявил эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко вчера хорошо заявил о многовекторной политике. Я так понимаю, что он, отчасти вслед за Казахстаном, решил сделать такой дрейф. Про Казахстан российская пропаганда молчит, но он тихо дрейфует. А Лукашенко громко дрейфует. Куда дрейфует – непонятно, но в сторону многовекторности», – сказал Воля.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Госдума РФ денонсировала соглашение об использовании военного объекта в Казахстане в интересах российской системы ПРО.

Казахстан проводит сильнейшую националистическую политику в своих северных регионах, которые являются исторически российскими, и выдавливает из этих мест русскоязычное население.

В Казахстане на государственном уровне идет насаждение национализма.

Недавно в Казахстане суд города Костанай приговорил к четырем с половиной годам тюремного заключения ополченца Евгения Щербака за участие в войне на стороне республик Донбасса.

Представители интеллигенции ранее осудили планы властей Казахстана по переводу местного алфавита на латиницу, поскольку это отбросит страну на десятилетия назад.