Донбасс может оказаться под официальной защитой российского государства

24.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Москва начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, то это станет очень плохим сигналом для Украины.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник, отвечая на вопрос, возможна ли выдача паспортов уже в этом году.

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«Немало число жителей Донбасса такие паспорта уже получили. Но речь все-таки о массовой выдаче — сотням тысяч людей. Если это начнется — возникнет международный прецедент. Если Донбасс получит российские паспорта — значит, на этой территории живут российские граждане. Читаем Российскую Конституцию: гражданин Российской Федерации находится под защитой государства. Где бы он ни находился. У США такая же позиция», – сказал Олейник.

При этом он обратил внимание, что пока Россия не является одной из сторон конфликта, поскольку Донбасс де юре является частью территории Украины.

«Но сигнал поступит серьезный – если вы, в Киеве, не можете урегулировать этот вопрос, то придется поступать по другому. В международном праве существуют две фундаментальные вещи, которые противоречат друг другу. Одна — нерушимость границ, другая — право народов на самоопределение. Если вы не можете сохранить мир на Донбассе — мы подаем на развод с государством, которое не способно содействовать даже в формировании органов власти», – рисует возможный сценарий политик.

В свою очередь издание заметило, что информация о российских паспортах уже не раз возникала, но все оказывалось слухами, после чего у людей наступало разочарование.

«Я гражданин Украины, живущий в России как политический беженец. Россия дала мне возможность зарабатывать здесь себе своим трудом. Отношусь с уважением к российскому народу и в целом к власти. Я слышал про эти слухи. Окончательное решение приниматься будет на очень высоком уровне. Исходя из своего опыта, я понимаю: сказав «а», надо говорить «б». Нельзя принять решение, но не иметь дальнейшего плана. Я не знаю этого плана. Но могут предположить, что это станет плохим сигналом для Украины», – резюмировал Олейник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», появилась информация, что в Ростовской области подготовлена инфраструктура для выдачи паспортов жителям ЛДНР.

В то же время прогнозируется, что процесс выдачи российских паспортов Донбассу будет мучительным и долгим .

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