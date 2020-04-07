«Донбасс никогда не вернётся на Украину, наш путь – Россия» – Пушилин

07.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря ни на какие геополитические обстоятельства, Донецкая Народная Республика продолжает успешную интеграцию в Россию.

Об этом в сюжете, опубликованном на канале главы ДНР, заявил руководитель республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы войти в состав России как можно скорее. Но есть осознание реальных причин, почему это не происходит именно сейчас, именно тогда, когда это очень нужно. Донбасс встал в центре внимания очень серьёзной геополитической ситуации, взаимоотношений.

Но есть абсолютное понимание, что мы на верном пути. Мы шаг за шагом, очень кропотливо и очень обдуманно совершаем поступки и действия, мы очень правильно выстраиваем наше законодательство, выстраиваем интеграционные взаимоотношения и все интеграционные процессы, которые сейчас происходят. Но нужно время», – отметил он.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что возвращение Донбасса в состав преступной и нежизнеспособной Украины – невозможно.

«Сейчас редко можно встретить в соцсетях, за исключением какого-то троллинга или откровенных украинских ресурсов, которые бы заявляли, что у Донбасса есть возможность вернуться вспять, вернуться в эту преступную и уже не имеющую будущего Украину.

Мы уже слишком близки к России. Нам это понятно, нам это нужно, и это обязательно случится рано или поздно, и сделаем для этого всё возможное, что от нас зависит. Я не знаю таких людей, которые хотели бы обратно на Украину», – резюмировал глава государства.