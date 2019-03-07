Донбасс ставит точку на попытках реинтеграции в Украину

07.03.2019, Москва, Владимир Гладков

За пять лет попыток переговоров между Донбассом и Киевом Украина превратилась в совершенно чужое для ЛДНР государство.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спустя пять лет ведения переговоров, попыток реинтеграции сегодня на этом можно ставить точку. После заявлений о вступлении в НАТО, после принятия целого пакета документов, после рассмотрения закона о языке, об образовании и так далее. Украина на сегодняшний день гораздо хуже Украины 2014 года. В 2014 году это была безъядерная держава, это было государство с законом Кивалова-Колесниченко с правом иметь региональные языки и так далее», – заявил Мирошник.

«Поэтому сегодня Луганск и Донецк уже задумываются о концепции внешней политики. Сегодня уже формируются государственные образования, которые очень вряд ли пойдут на какие-то договорённости с Украиной до тех пор, пока не придёт сознание, пока не будет воздействие со стороны гарантов, пока не будет в сознании воздействие США, пока Украина не придёт в то состояние, когда захочет на любых условиях, на каких-нибудь, жить, сосуществовать нормально с теми людьми, над которыми издевалась последние пять лет», – добавил представитель ЛНР.