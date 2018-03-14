08.03.2018, Москва-Донецк-Луганск-Киев-Одесса-Тирасполь-Севастополь-Харьков, Игорь Плисюк

675 просмотров

Дорогие и любимые наши читательницы!

Поздравляем вас от имени мужской половины «ПолитНавигатора» с первым и самым прекрасным праздником весны! Праздником красоты, нежности и вечной женственности, которые вы несете в наш бурный мир ежедневно и вечно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Что же можно пожелать в этот день вам, нашим любимым и неповторимым мамам и женам, сестрам и подругам, да и просто – всем-всем-всем женщинам, без которых жизнь наша стала бы пресной и бессмысленной. Да и сам род людской исчез бы с лица Земли…

Прежде всего – мира и спокойствия в семьях, домах, городах и странах. Торжества извечного женского духа созидания и любви над разрушительными демонами ненависти и братоубийства. Победы Родины, которую мы издревле зовем матерью над врагами ее, несущими в наш огромный Русский мир раздор и кровь. И пусть эта весна станет последней весной боли и розни, принеся всем нам радость и спокойствие. А политика, коей мы посвящаем наши тексты – станет всего лишь фоном для мирной и счастливой жизни, а не поводом для тревоги и скорби.

И отдельно – хочется поздравить наших храбрых и талантливых боевых подруг – коллег по беспокойному журналистскому ремеслу. Тех, кто не боится нести высшую правду читателям, находясь, порой в самых опасных местах. Под огнем карателей или в окружении оголтелых неофашистов. Правду женщин, самим Богом созданных для того, чтобы вечная любовь и дух материнства побеждали зло и ложь.

Будьте любимы и счастливы, а мы, ваши мужчины – сделаем все для того, чтобы вы чувствовали себя защищенными и по весеннему цветущими не только сегодня, но и каждый день в году, 24 часа в сутки!

С праздником, наши родные, самые прекрасные и добрые в мире женщины!

Ваши «навигаторы».