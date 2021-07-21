«Доворовались» – Украина сама себя лишила инструментов «торга» за транзитную трубу

Если ранее Украина еще могла торговаться по вопросам транзита российского газа, то за последние годы она растеряла потенциал торга из-за схем воровства транзитной маржи на «реверсных» поставках газа.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил политический консультант Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не было неожиданностей. Для тех, кто занимается энергетикой и прекрасно понимал склад и состав европейского консорциума по «Северному потоку-2», никаких иллюзий не было. Это была очередная дымовая завеса, где победными реляциями пытались скрыть свой провал. Ну, был бы другой президент. Не важно, какой президент.

Украина, не будучи субъектом в энергетическом рынке в 2020-2021 году, но, будучи субъектом в 2014 году, за эти семь лет растеряла весь свой потенциал для торга. Я не буду использовать слова «шантаж», потому что мы всё же партнеры, партнеров обычно не шантажируют. В отношении врагов, противников – можно применять разные технологии.

Является ли «Северный поток-2» провалом? Да. Является ли он провалом действующей власти? Нет. Является ли он провалом Украины на протяжении 7 лет «царствования» разных президентов? Конечно. Недоработали, не дожали, коммерциализировали, продали интересы государства Украина. Поверьте, я уверен в том, что со временем схема, как российский газ становился европейским, и суммы оставались на счетах швейцарских прокладок, – будет известна. Это вопрос времени.

Сейчас, когда Украина рискует потерять весь газ из-за банального перекрывания вентиля, начинается эта истерика. По-другому это не назовешь. «Ай, мы потеряем газ, а мы не сможем!»

Но, подождите, ваши предшественники, члены вашей команды, рассказывали о том, что весь газ – европейский. Так в чём проблемы? Так может давайте, наконец-то, скажем, что во времена Петра Алексеевича Порошенко, во времена бывшего и нынешнего руководства «Нефтегаза» была создана схема по выкачиванию из украинского бюджета сверх-маржей, где под эгидой «мы не покупаем российский газ» – этот газ фактически забирался путем подмены, замещения документов.

Согласитесь, если газ не поступает по российской трубе, идет реверсом, то в чём проблема? Это банальный вопрос. Если мы не ответим на этот главный вопрос, то мы не ответим на остальные базовые вопросы. Кто виноват, что делать дальше, как мы будем жить дальше?

Сейчас мы пытаемся точно так же, обвинениями и шантажом, упрекнуть наших немецких партнеров, американских партнеров. Ещё британцев не за что упрекнуть, но, я думаю, скоро упрекнут. Сейчас ещё какой-нибудь «Defender» будет идти и какой-нибудь Арестович скажет – а что же вы, британцы, не расстреляли, вы же там ходите, это наша территория, вы за нас решайте наши проблемы», – грусто подытожил Александр Харебин.