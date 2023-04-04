Два стула черногорского депутата: Мы за суверенитет Украины, но не против России

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Запад воюет против Российской Федерации, используя украинский народ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Демократического фронта в Скупщине Черногории, глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич.

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Он надеется, что в будущем отношения между Черногорией и Россией обязательно улучшатся, поскольку Москва «всегда была союзником и защитником».

«Могу сказать, что она и сформировала наше государство после Берлинского конгресса, и долгое время русская держава, которую возглавлял царь Николай II, была нашим защитником. Это осталось в памяти черногорского народа. Мы очень любим русский народ, нашу совместную историю. Надеемся, что к концу конфликта на Украине отношения Черногории и России значительно улучшатся. Здесь живет много русских граждан, у которых много недвижимости. Есть много русских инвестиций», – сказал Кнежевич в интервью «Известиям».

Издание заметило, что Черногория, тем не менее, присоединилась к антироссийским санкциям.

«Как один из людей, которые возглавляют Демократический фронт, могу сказать, что мы поддерживаем территориальный суверенитет Украины, но мы против санкций в отношении России, потому что это не принесет никакой пользы Черногории. У нас очень сильные исторические, экономические, культурные связи с РФ, поэтому мы считаем, что нам необходимо занять нейтральную позицию в этом конфликте. Конечно, нужно поддерживать украинский суверенитет, но при этом нет необходимости вводить антироссийские санкции», – заявил депутат.

По его словам, Черногория, присоединившись к антироссийской политике, понесла серьезные экономические потери, поскольку теперь нет прямых рейсов между странами, из-за чего серьезно упал поток туристов и инвестиций из РФ.

Кроме того, политик ответил на вопрос о военной помощи со стороны Черногории Украине на сумму 10 миллионов евро.

«В Черногории нет никакой военной инфраструктуры, нет никаких самолетов, танков или другой тяжелой техники, которую бы Подгорица могла передавать другим государствам. При этом я считаю, что даже отправка той военной помощи, включая ружья, амуницию или снаряжение, была ошибкой. Я критиковал эту военную помощь и сказал, что если мы хотим помочь Украине, то нам необходимо отправить вещи для помощи мирному населению, а не ружья и снаряжения, которые будут «помогать» лишь в продлении конфликта», – считает Кнежевич.

Оно воздержался от прямого ответа на вопрос о вероятности вступления Украины в НАТО.

«Я не могу давать такие оценки, потому что не владею информацией о том, что происходит в НАТО. Но мне очень жаль, что Запад воюет против России, используя украинский народ. По-моему, и украинский, и русский народы — одно и тоже, это православные братья. Я с большой печалью смотрю на все, что произошло там, на Украине. Я надеюсь на скорый конец конфликта между братскими странами», – резюмировал политик.